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США потребовали от России раскрыть данные о смерти сотрудницы лаборатории чумы

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  • 6.10.2026, 15:55
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США потребовали от России раскрыть данные о смерти сотрудницы лаборатории чумы
Марко Рубио
Фото: Reuters

Марко Рубио заявил, что Москва обязана поделиться информацией с миром.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Исландии, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон «очень пристально» следит за этим инцидентом.

«Я считаю, что Россия, очевидно, обязана поделиться с миром большим объемом информации», – сказал Рубио.

Также он отметил, что у США есть в распоряжении «меры», чтобы помочь России, если ситуация окажется более серьезной, чем считалось до сих пор, но прежде чем вмешиваться, им нужно узнать больше.

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