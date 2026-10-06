США потребовали от России раскрыть данные о смерти сотрудницы лаборатории чумы 5 6.10.2026, 15:55

2,380

Марко Рубио

Фото: Reuters

Марко Рубио заявил, что Москва обязана поделиться информацией с миром.

Государственный секретарь США Марко Рубио заявил во вторник, 6 октября, что Россия должна предоставить больше информации о смерти сотрудницы лаборатории по исследованию чумы, скончавшейся на прошлой неделе.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Исландии, передает Reuters.

По его словам, Вашингтон «очень пристально» следит за этим инцидентом.

«Я считаю, что Россия, очевидно, обязана поделиться с миром большим объемом информации», – сказал Рубио.

Также он отметил, что у США есть в распоряжении «меры», чтобы помочь России, если ситуация окажется более серьезной, чем считалось до сих пор, но прежде чем вмешиваться, им нужно узнать больше.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com