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Чума в России: что на самом деле произошло в лаборатории под Иркутском

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  • 6.10.2026, 13:16
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Чума в России: что на самом деле произошло в лаборатории под Иркутском
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Обращает на себя внимание чрезвычайно быстрое течение болезни у погибшей россиянки.

Чума снова в России — по крайней мере, именно на это указывает загадочная смерть сотрудницы противочумного института под Иркутском. «Фокус» вместе с эпидемиологом и военными экспертами разбирался, насколько реальна угроза распространения болезни, может ли Кремль использовать возбудитель чумы в качестве биологического оружия против Украины и готовы ли украинцы к такому сценарию.

Чума вернулась в Россию — во всяком случае, именно так выглядит история, разворачивающаяся в Иркутской области. Там скончалась 28-летняя сотрудница Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока Дарья Шипилова, которая изучала штаммы чумной палочки (Yersinia pestis). После ее внезапной смерти около 200 человек, которые могли контактировать с ученой, были изолированы, а упоминания об инциденте начали исчезать из российских СМИ.

Как сообщили СМИ, перед смертью Шипилова находилась в командировке недалеко от Монголии. По их данным, женщина скончалась через два дня после появления симптомов, вероятно, от легочной чумы. Заразиться она могла как во время полевых исследований, так и в результате инцидента в лаборатории.

Официально российские власти не подтвердили, что причиной смерти стала именно чума. В то же время в сети появились кадры измерения температуры у пассажиров самолета из Иркутска.

«Фокус» обратился к эпидемиологам и военным экспертам с вопросами о том, что на самом деле могло произойти в Иркутской области, насколько опасна легочная чума и может ли Россия теоретически использовать возбудитель в качестве биологического оружия против Украины. Отдельно эксперты объяснили, возможно ли технически доставить такой патоген, в частности с помощью беспилотника, и какими могут быть последствия подобной атаки.

Чума в РФ: что произошло в лаборатории под Иркутском

Пока точно неизвестно, была ли причиной смерти сотрудницы Иркутского противочумного института именно чума. Об этом в беседе с «Фокусом» отметила заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета имени Даниила Галицкого, главный эксперт по биобезопасности СНБО Наталья Виноград.

По ее словам, делать выводы о вспышке или лабораторном инциденте пока рано, пока нет официальных результатов расследования.

«Нет официально подтвержденной информации о том, что произошло, где и когда, при каких обстоятельствах, поскольку ведется расследование, создается комиссия по техногенно-экологической безопасности, которая на государственном уровне предпринимает все необходимые меры для установления факта и причин происшествия», — подчеркнула Виноград.

В то же время эксперт не исключает версию о возможном заражении во время работы с патогеном. По ее словам, в современной лаборатории вряд ли можно говорить о том, что какая-то емкость с возбудителем просто «лопнула» или разбилась: при проведении таких исследований используется пластик, а сам процесс контролируется и фиксируется на видео.

Одной из версий может быть образование аэрозоля с веществом, которое работница могла вдохнуть. Другой возможный сценарий — технический сбой в работе бокса биобезопасности, где с помощью перепада давления создаются условия для безопасной работы с опасными микроорганизмами. Из-за неисправности могла возникнуть турбулентность воздуха и, соответственно, риск контакта с возбудителем. Что именно произошло, по словам Виноград, должны установить по результатам расследования и записям из лаборатории.

«При образовании аэрозоля — низкая доза. Для Yersinia pestis, чтобы возникло заболевание, необходимо от 50 до 100 микробов при легочной форме. Это один из вариантов, который будет проверяться и подтверждаться или опровергаться», — сказала эксперт.

Сотрудники таких учреждений относятся к группе профессионального риска, поэтому для них предусмотрены отдельные алгоритмы действий в случае возможного заражения. В то же время Виноград обращает внимание на чрезвычайно быстрое течение болезни у молодой женщины.

Одним из объяснений может быть запоздалое обращение за медицинской помощью. Осенью высокую температуру и другие первые симптомы легко спутать с обычной респираторной инфекцией. В случае чумы время имеет решающее значение: чем позже начинают лечение, тем хуже может быть прогноз.

Если чума доберется до Украины: готова ли медицина

Даже если речь идет именно о Yersinia pestis, чума сегодня не является неизвестным для медицины заболеванием, подчеркивает Виноград. В Украине существуют соответствующие протоколы Минздрава и служб, которые должны реагировать на особо опасные инфекции.

Возбудителя чумы можно идентифицировать, а само заболевание — лечить антибактериальными препаратами. Ключевую роль играет время: при появлении высокой температуры и резком ухудшении состояния человек должен как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

«Преимущество заключается в том, что это ведь не вирус, а бактерия, причем чувствительная, и мы знаем, какими препаратами ее нужно лечить, а также как и по какой схеме действовать в отношении тех, кто подвергается потенциальному риску заражения, чтобы человек не заболел. И, конечно, будет очень важно, чтобы человек вовремя обратился за медицинской помощью. Период инфекционности очень короткий», — подчеркнула эксперт.

Наталья Виноград также кратко объяснила, что нужно знать о чуме и когда риск заражения действительно возрастает.

Прежде всего, подчеркивает эпидемиолог, чума поддается лечению. Если случай выявляют своевременно и правильно вводят карантинные меры, людей, которые могли контактировать с больным, берут под медицинское наблюдение и профилактически назначают антибиотики.

«При правильном введении карантинных мер мы всех берем под контроль и в профилактических целях всем назначаем антибиотики, это и решает проблему», — пояснила она.

Наибольший риск существует при поездках в страны, где случаи чумы регистрируются регулярно. Среди них Виноград назвала Мадагаскар, Конго, Вьетнам и Монголию. По ее словам, в течение последнего десятилетия летальность от этой болезни держится примерно на уровне 11%.

Особенно важно не откладывать обращение к врачам в случае появления симптомов у детей и пожилых людей. К группе повышенного риска также относятся те, кто работает с животными или профессионально контактирует с опасными микроорганизмами.

Путь заражения зависит от формы болезни. Бубонная чума чаще всего передается через укус зараженной блохи, тогда как легочная — через вдыхание аэрозоля, содержащего возбудителя. По словам Виноград, опасными могут быть даже частицы останков инфицированных блох, если они попадают в воздух.

Отметим, что на портале ООН имеется информация о текущей ситуации с чумой в мире. Указано, что подтвержденные случаи (или подозрения) этой болезни зафиксированы в Азии (Монголия, Китай, Тайвань, Вьетнам), Южной Америке (Бразилия, Эквадор), а в Африке (Республика Конго, Мадагаскар) — ежегодные вспышки.

Эпидемия чумы — данные ООН о заболеваемости Yersinia pestis в 2019–2025 годах
Фото: пресс-служба ООН

Кроме того, имеются данные о крупнейших эпидемиях чумы, известных человеческой цивилизации. На первом месте по количеству жертв — эпидемия бубонной чумы в 1347–1351 годах, когда в Азии и Европе умерло 200 млн человек. На втором месте — Юстинианова чума 541–452 годов, когда умерло 30–50 млн человек. На третьем — Третья пандемия 1855 года, когда умерло 12 млн человек.

Бактериологическое оружие и чума

Отдельный вопрос — может ли чума быть не только природным или лабораторным происшествием, но и инструментом современной войны.

Эпидемиолог пояснила, что возбудитель чумы относится к особо опасным патогенам группы А и в научной и военной литературе действительно описывался как потенциальный агент для создания боевых биологических препаратов. В то же время, по ее мнению, практическое применение такого возбудителя для самой стороны, которая его распространяет, было бы чрезвычайно рискованным.

Дело в том, что чума, особенно ее легочная форма, способна передаваться дальше и выходить за пределы первоначальной зоны заражения. То есть последствия такой атаки было бы сложно контролировать, а угроза в итоге могла бы вернуться и к самой России.

«В принципе, кто хочет и что хочет, может сегодня сделать в том мире — может, и так выглядит, но вряд ли. У кого же есть интерес в том, чтобы его дети и внуки погибли, да? Это же вернется бумерангом, не все так просто. Применение биологических препаратов требует учета последствий для себя», — подчеркнула Виноград.

Впрочем, сама по себе возможность использования чумы в качестве биологического оружия не является новой темой. Еще во времена СССР существовали программы по работе с особо опасными патогенами, поэтому «Фокус» обратился к военному эксперту Олегу Жданову, чтобы выяснить, насколько реалистичен сегодня такой сценарий.

По мнению Жданова, нереалистичным представляется сценарий с условной пробиркой, содержащей возбудителя чумы, которую распыляют над Украиной с дрона. При этом он озвучил несколько других вариантов в зависимости от формы, которую имеет возбудитель. Например, сибирскую язву доставляли в виде порошка, а применение на войне — это распыление с помощью кассетных боеприпасов или через ВАП (крупные авиационные приборы). Что касается чумы, то в прошлом в СССР рассматривали вариант специальной бомбы, которую сбрасывали с самолета на малой высоте на парашюте: на землю из емкости высыпалась стая крыс, которые должны были распространять болезнь на территории противника.

«Это очень невероятный вариант. Очень сложно организовать такую бактериологическую атаку. Но в принципе, это оружие. Нельзя просто бросить пробирку, потому что грызуны являются переносчиками, и для заражения человека необходим контакт с ним. Но все же думаю, что нет», — пояснил эксперт.

Жданов также отверг версию о том, что РФ могла бы использовать чуму в качестве биологического оружия, чтобы посеять панику в украинском тылу или создать проблемы на фронте. Проблема заключается в том, что болезнь заразна и невозможно обеспечить, чтобы очаг заражения оставался локальным. Учитывая это, эпидемия распространится по всей стране, в то время как Путин хотел бы взять под контроль Украину, а не, условно говоря, «ядовитую пустыню». К тому же эпидемия распространится на российские войска, и поэтому нет смысла рассматривать такой сценарий.

Военный эксперт также обратил внимание на то, что после смерти российской лаборантки были изолированы двести человек, но пока нет данных о том, что кто-то заболел: в случае реальной чумы этого бы не произошло. К тому же, когда говорят о «разбитой пробирке», не учитывают, что современные «пробирки» — это изделия из специального стекла, защищенные резиной, которые не разбиваются при ударе о пол. Зато Кремль мог намеренно устроить или использовать инцидент, чтобы разыграть политические карты: «напугать китайцев», которые проводят массовую экспансию на Забайкалье, и получить помощь США. К тому же скандал с чумой не имеет смысла для введения карантина и начала мобилизации. Во-первых, из этого региона забрали много мужчин в первые годы войны против Украины, там низкая плотность населения. Кроме того, молчат о закрытии границы с Грузией или Беларусью, через которую сбегают потенциальные солдаты ВС РФ: то есть чума не стала поводом.

«Сначала нужно задать вопрос: а был ли там мальчик? Посмотрите на это с точки зрения сохранения территории Российской Федерации. Думаю, что это «инсценированная эпидемия», и она может носить и политический характер», — подытожил Жданов.

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