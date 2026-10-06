NYT: Что скрывает Кремль о вспышке чумы 7 6.10.2026, 12:44

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Из РФ поступают противоречивые заявления.

В Иркутской области появились слухи о возможной вспышке чумы после сообщений о смерти молодой сотрудницы лаборатории и введении карантинных мер. Российские власти пытаются убедить население, что опасной болезни нет, пишет The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Роспотребнадзор сообщил, что сотрудница противочумного института была госпитализирована с диагнозом «пневмония неизвестного происхождения». В ее биологических пробах не нашли микроорганизмов, связанных с профессиональной деятельностью. Среди людей, контактировавших с ней, отклонений также не обнаружено.

Российские власти заявляют, что проверка системы биологической безопасности не выявила нарушений, а эпидемиологическая ситуация в регионе стабильна.

При этом из региона поступала другая информация. Региональные чиновники и мэры говорили об «особо опасной инфекции», после чего в Шелехове были закрыты отдельные отделения и лаборатория. Социальные сети и местные СМИ также сообщали о возможной чуме, однако некоторые публикации вскоре исчезли.

«Сообщения о чуме публиковались и удалялись», — отмечает The New York Times.

Дополнительные слухи появились в соседней Бурятии. Там сначала заявили о смерти человека от чумы, а затем изменили формулировку.

При этом сообщения о разбитой пробирке и гибели лаборантки официально не подтверждены.

За ситуацией следят США и европейские страны. Эксперты подчеркивают, что даже в случае подтверждения чумы заболевание обычно хорошо поддается лечению антибиотиками. Вирусолог Ян Джонс считает произошедшее возможной редкой лабораторной аварией и оценивает риск широкого распространения инфекции как низкий.

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