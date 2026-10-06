CBS: В России разгорается скандал из-за загадочной вспышки чумы 8 6.10.2026, 12:44

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Власти пытаются замять ситуацию.

Правительство России продолжает приуменьшать обеспокоенность, вызванную сообщениями СМИ о том, что женщина-ученая в Сибири могла умереть в результате заражения чумой после аварии в лаборатории.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что государственная служба по надзору в сфере здравоохранения, известная как Роспотребнадзор, является «профильным ведомством с экспертизой в этой области», и призвал россиян «прислушиваться к официальной информации» от его «высококвалифицированных специалистов», пишет CBS News.

Погибшая исследовательница была идентифицирована российскими СМИ как 28-летняя Дарья Шипилова, которая работала в Иркутском противочумном институте – более чем в 4000 километров к востоку от Москвы. Изначально сообщалось, что в конце сентября она разбила пробирку с бактериями чумы, у нее развилась тяжелая пневмония, и в итоге она скончалась от болезни.

Всемирная организация здравоохранения заявила, что она умерла от тяжелой пневмонии в ночь на 2 октября.

Чума в Иркутске - какие детали известны

Бактерия чумы, о которой идет речь в сообщениях, – это иерсиния пестис, та самая, которая вызвала «Черную смерть», прокатившуюся по Европе в середине 1300-х годов и унесшую, по оценкам, от 25 до 50 миллионов жизней.

Эта пандемия, которую часто называют бубонной чумой, передавалась через блох, живущих на грызунах и других животных, находившихся в непосредственной близости к людям – в тех же мрачных санитарных условиях.

Этот патоген без лечения может вызвать отеки, лихорадку и смерть.

Шипилова, согласно российским СМИ, умерла от легочной чумы, которая вызывается той же бактерией, но поражает легкие и вызывает лихорадку и кашель, который может переходить в кровавый. Легочная чума, в отличие от бубонной, может передаваться от человека к человеку и также может быть смертельной.

Глава восточной российской Республики Бурятия Алексей Цыденов изначально заявил, что Шипилова умерла от чумы – в сообщении в государственном мессенджере MAX. Позже он отредактировал пост, добавив слово «возможно», говорится в материале.

Он был не единственным чиновником, который быстро «переобулся»

Местные чиновники изначально предупреждали людей не посещать город Шелехов, где ученая была госпитализирована и впоследствии умерла, ссылаясь на «неофициальную информацию» о случае заболевания человека чумой.

Пост был удален менее чем через два часа. С тех пор российский Роспотребнадзор заявил, что провел «противоэпидемические мероприятия», которые включали в себя тестирование почти 200 человек, контактировавших с Шипиловой.

Ведомство сообщило, что у некоторых людей были выявлены положительные тесты на простуду или COVID, но никаких патогенов, вызывающих опасные инфекции, обнаружено не было. Там также заявили, что в Иркутском противочумном институте не было никакой аварии, и причину смерти ученой назвали «пневмонией неизвестного происхождения», пишет СМИ.

Представитель ВОЗ заявил, что, исходя из имеющейся неофициальной информации, риск для здоровья широкой общественности представляется низким.

США подтверждают произошедшее

Выступая перед журналистами, государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что сообщения о предполагаемом случае чумы в России не повод для тревоги, а «повод для внимания».

«Мы, очевидно, знаем то, что знаем, из того, что сообщила российская сторона. Похоже, что в лаборатории был работник, который заразился, и есть опасения, что это, знаете ли, могло распространиться», – отметил он.

Но Рубио также добавил, что, учитывая «очень ограниченные поездки между США и Россией», он не считает, что это «повод для тревоги, но повод для внимания и повод просто следить за этим – что мы и делаем».

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