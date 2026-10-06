СМИ: Эпидемиологи Сибири заранее готовились к вспышке чумы 8 6.10.2026, 9:27

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Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института принимал участие в учениях в Китае.

Директор Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сергей Балахонов, чья сотрудница умерла от легочной чумы, несколько недель назад в Китае принимал участие в учениях по реагированию на трансграничные инфекционные заболевания, пишут пользователи соцсети X.

Балахонов 24-27 августа 2026 года присутствовал на учениях в китайском городе Фуюань, во время которых отрабатывались действия при заносе особо опасных инфекций из-за границы и возникновении так называемой «Болезни X».

Программа учений включала отработку китайскими и российскими специалистами противодействия вспышки чумы, оповещение о ЧП, координация мер по противодействию особо опасному заболеванию и другое. Кроме того, Балахонов во время учений в Китае выступил с докладом. Тема доклада не уточняется.

Напомним, 2 октября в Иркутскую область прилетела главный государственный санитарный врач России Анна Попова. Она провела внеочередное заседание областной санитарно-противоэпидемической комиссии из-за того, что в регионе было подозрение на заболевание особо опасной инфекцией.

В дальнейшем в Сети появилась информация, что от чумы умерла сотрудница Иркутского противочумного института. Роспотребнадзор это отрицает. По данным ведомства, у пострадавшей выявили пневмонию неустановленной этиологии.

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