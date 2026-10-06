Трамп рассказал о легочной чуме в России 4 6.10.2026, 7:58

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США внимательно следят за ситуацией.

В США внимательно следят за ситуацией с чумой в России и в случае необходимости готовы оказать помощь. Об этом заявил Дональд Трамп, отвечая на вопросы журналистов.

— Мы уделяем этому вопросу пристальное внимание. Мы только что об этом узнали. И они называют это пневмонией. А пневмонию, как вы знаете, несколько лет назад лечить было проще. Микробы и патогенные микроорганизмы стали непропорционально сильнее. Но мы им поможем. Мы поможем им, насколько сможем, — заявил Трамп.

Напомним, 2 октября российские телеграм-каналы Baza и Mash, а также СМИ сообщили о том, что от легочной чумы умерла 28-летняя лаборантка противочумного института Сибири и Дальнего Востока.

Позже губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что сотрудница противочумного института умерла не от легочной чумы, а от «пневмонии неустановленной этиологии». Об этом же 4 октября заявил Роспотребнадзор.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков информацию о возможной вспышке чумы не подтвердил и не опроверг.

«Головным ведомством, которое компетентно в этой области, [является] Роспотребнадзор. И именно на официальные заявления Роспотребнадзора нужно ориентироваться, не слушая разные слухи, разные рассуждения. Есть Роспотребнадзор, где работают высокие профессионалы в этой области, давайте прислушиваться к их официальным заявлениям», — цитировал Пескова ТАСС.

Госсекретарь США Марко Рубио 5 октября отметил, что в Вашингтоне исходят лишь из той информации, которую предоставила российская сторона, однако внимательно следят за ситуацией.

«Транспортное сообщение между США и Россией сейчас, конечно, очень ограничено, но, как и в любом другом случае, если подобное вырвется наружу, оно может быстро распространиться», — отметил Рубио.

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