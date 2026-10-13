Что происходит с «Яндексом» в Беларуси

Что происходит с «Яндексом» в Беларуси2
- 13.10.2026, 8:13
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Карты сбоят, а таксисты и курьеры работают с трудом.
Сервисы «Яндекса» в Беларуси продолжали работать с перебоями в понедельник, 12 октября, пишет Blizko.by.
Так, например, не открывались «Яндекс. Документы».
«Яндекс. Карты» на детской площадке показывают Слепянскую водную систему.
На «Яндекс GO» можно заказать такси, но пользователи сообщают о случаях, когда к одному клиенту приезжают две машины. Сами таксисты, как и курьеры, жалуются на проблемы с приложениями: в частности, на отсутствие навигации.
Проблемы с сервисами «Яндекса» в Беларуси начались утром 11 октября. Дата-центры компании, располагающиеся в России, несколько раз оказывались под ударами беспилотников за последние дни. Так, в ночь на 8 октября ВСУ атаковали дата-центр в Сасово Рязанской области, на следующий день пострадал пункт в Калуге в 160 километрах от Москвы. А в ночь на воскресенье, 11 октября, ударили по дата-центру во Владимире.
После атак пользователи в России и Беларуси сообщают о сбоях в работе «Яндекс GO», «Яндекс Еды», «Алисы» и других сервисов компании.