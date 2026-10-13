«Деньги россиян могут просто сгореть» 13.10.2026, 6:42

Разрушение дата-центров может вызвать банковский коллапс в РФ.

Атака ВСУ на Сбербанк может обрушить не только банковский сектор, но и всю экономику РФ. Об этом в своем блоге пишет независимый российский экономист Вячеслав Ширяев, передает Dialog.UA.

Вслед за дата-центрами «Яндекса» будут уничтожаться центры обработки данных крупнейшего банка страны, что приведет к невозможности проводить операции и снимать наличные. И дело вовсе не в «отключенных» банкоматах, а в невозможности получить деньги даже в банковских отделениях, которые перестанут получать данные из ЦОДов. Сами деньги клиентов тоже «сгорят», ведь более 60 триллионов рублей, лежащих на вкладах, это просто записи в электронных базах данных. Если эти базы будут уничтожены вместе с бэкапами, то никто не будет знать, сколько у кого денег.

Клиенты, продолжающие пользоваться банковскими карточками и хранящие сбережения на депозитах, окажутся нищими. Хранящие деньги «под матрасом» и сберегающие в валюте будут в безопасности и сохранят «нажитое непосильным трудом», причем они еще и разбогатеют, так как исчезновение десятков триллионов чужих рублей из экономики сделает оставшийся «на руках» свой кэш поистине «золотым».

Если в ближайшие дни не будет заключено «воздушное» перемирие, то население РФ бросится в банки снимать наличные со счетов. Выдать эти деньги банки не смогут: у них дефицит ликвидности. Начнется паника и настанет паралич банковской системы. Таким образом, продолжение ударов Украины по дата-центрам и перенос их на инфраструктуру Сбербанка может обрушить всю экономику РФ.

Восстановить дата-центры Россия не сможет из-за глобального дефицита памяти. Год назад участники рынка ожидали, что китайские компании снизят цены на память в 2027 году, однако их доля вырастет лишь до 11–15 процентов. Демпинг не получается обеспечить из-за ограничений со стороны США, которые затрудняют логистику. Именно из-за проблем в этом секторе у «Яндекса» и Сбера не будет возможности восстановить разрушенные дата-центры.

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