Франция задержала танкер «теневого флота» у Мадагаскара

Франция задержала танкер «теневого флота» у Мадагаскара2
- 12.10.2026, 22:17
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Президент Франции сообщил подробности операции.
Военно-морские силы Франции задержали нефтяной танкер DF Peak, подозреваемый в хождении под ложным флагом и причастности к незаконной перевозке топлива, сообщил в Х французский президент Эмманюэль Макрон.
«Франция полна решимости бороться с теневым флотом по всему миру <...> Эта операция, проведенная в соответствии с международным морским правом, свидетельствует о нашей решимости добиваться соблюдения закона и бороться со всеми видами незаконного трафика, где бы они ни имели место», — подчеркнул он.
Задержание произошло в 450 морских милях (около 833 км) к югу от острова Реюньон.
Реюньон расположен в юго-западной части Индийского океана, к востоку от Мадагаскара и к юго-западу от Маврикия. Он входит в архипелаг Маскаренских островов и является заморским департаментом Франции.