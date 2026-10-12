ЕС готовится развернуть собственный Starlink 1 12.10.2026, 22:29

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Иллюстрационное фото: Shutterstock

Еще одним проектом Евросоюза станет система орбитальной разведки.

Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что ЕС намерен к 2029 году развернуть собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS² , или «европейский Starlink».

По словам Кубилюса, Евросоюз учитывает риски отключения от американских военных систем.

«ЕС должен очень быстро — уже к 2029 году — запустить первую очередь системы IRIS², «европейский Starlink», которая представляет собой систему защищенной спутниковой связи», — поделился еврокомиссар.

Вторым проектом станет система орбитальной разведки, добавил он. Спутники, расположенные на разных орбитах, будут отслеживать земную поверхность.

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