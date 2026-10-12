ЕС готовится развернуть собственный Starlink

ЕС готовится развернуть собственный Starlink1
- 12.10.2026, 22:29
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Еще одним проектом Евросоюза станет система орбитальной разведки.
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на Варшавском форуме по безопасности, заявил, что ЕС намерен к 2029 году развернуть собственную систему защищенной спутниковой связи IRIS² , или «европейский Starlink».
По словам Кубилюса, Евросоюз учитывает риски отключения от американских военных систем.
«ЕС должен очень быстро — уже к 2029 году — запустить первую очередь системы IRIS², «европейский Starlink», которая представляет собой систему защищенной спутниковой связи», — поделился еврокомиссар.
Вторым проектом станет система орбитальной разведки, добавил он. Спутники, расположенные на разных орбитах, будут отслеживать земную поверхность.