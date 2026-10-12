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Новый украинский перехватчик уже сбивает реактивные Shahed

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  • Михаил Федоров
  • 12.10.2026, 22:38
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Новый украинский перехватчик уже сбивает реактивные Shahed

ВСУ сбили дроны «Герань-5», летевшие на Киев.

Новый перехватчик уже сбивает реактивные Shahed. Первые боевые результаты в Киеве – два сбитых «Герань-5».

Совместно с Павлом Елизаровым, военными и инженерами создали новый дрон-перехватчик. От начала разработки до первых подтвержденных сбиваний прошел всего месяц. Боевые испытания провели экипажи Lasar’s Group. Военные за несколько дней сбили два российских реактивных дрона «Герань-5», летевших на Киев.

На видео – первые подтвержденные сбивания новым перехватчиком. Его скорость позволяет сбивать реактивные Shahed еще до того, как они долетят до города.

Тестирования проходят успешно, и это только начало. Сейчас усовершенствуем технологию и наращиваем производство. Цель – сделать перехватчик полностью автономным, чтобы он мог обнаруживать и перехватывать российские дроны без участия оператора. Следующий шаг – расширить боевое применение дрона для защиты большего числа украинских городов.

Реактивный перехватчик – лишь один из проектов. Вместе с командой продолжаем работать в Украине – уже в частном секторе. Объединяем сильных украинских инженеров, военный опыт и ресурсы. Уже сейчас разрабатываем ряд новых продуктов и технологий для защиты неба и для фронта.

Наша миссия остается неизменной: выиграть войну за независимость и сохранить жизни людей. Создаем технологии и асимметричные решения, которые дают преимущество над врагом.

Михаил Федоров, Telegram

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