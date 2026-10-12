Новый украинский перехватчик уже сбивает реактивные Shahed 1 Михаил Федоров

12.10.2026, 22:38

2,370

ВСУ сбили дроны «Герань-5», летевшие на Киев.

Новый перехватчик уже сбивает реактивные Shahed. Первые боевые результаты в Киеве – два сбитых «Герань-5».

Совместно с Павлом Елизаровым, военными и инженерами создали новый дрон-перехватчик. От начала разработки до первых подтвержденных сбиваний прошел всего месяц. Боевые испытания провели экипажи Lasar’s Group. Военные за несколько дней сбили два российских реактивных дрона «Герань-5», летевших на Киев.

На видео – первые подтвержденные сбивания новым перехватчиком. Его скорость позволяет сбивать реактивные Shahed еще до того, как они долетят до города.

Тестирования проходят успешно, и это только начало. Сейчас усовершенствуем технологию и наращиваем производство. Цель – сделать перехватчик полностью автономным, чтобы он мог обнаруживать и перехватывать российские дроны без участия оператора. Следующий шаг – расширить боевое применение дрона для защиты большего числа украинских городов.

Реактивный перехватчик – лишь один из проектов. Вместе с командой продолжаем работать в Украине – уже в частном секторе. Объединяем сильных украинских инженеров, военный опыт и ресурсы. Уже сейчас разрабатываем ряд новых продуктов и технологий для защиты неба и для фронта.

Наша миссия остается неизменной: выиграть войну за независимость и сохранить жизни людей. Создаем технологии и асимметричные решения, которые дают преимущество над врагом.

Михаил Федоров, Telegram

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com