Новый украинский перехватчик уже сбивает реактивные Shahed

Новый украинский перехватчик уже сбивает реактивные Shahed1
- Михаил Федоров
- 12.10.2026, 22:38
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ВСУ сбили дроны «Герань-5», летевшие на Киев.
Новый перехватчик уже сбивает реактивные Shahed. Первые боевые результаты в Киеве – два сбитых «Герань-5».
Совместно с Павлом Елизаровым, военными и инженерами создали новый дрон-перехватчик. От начала разработки до первых подтвержденных сбиваний прошел всего месяц. Боевые испытания провели экипажи Lasar’s Group. Военные за несколько дней сбили два российских реактивных дрона «Герань-5», летевших на Киев.
На видео – первые подтвержденные сбивания новым перехватчиком. Его скорость позволяет сбивать реактивные Shahed еще до того, как они долетят до города.
Тестирования проходят успешно, и это только начало. Сейчас усовершенствуем технологию и наращиваем производство. Цель – сделать перехватчик полностью автономным, чтобы он мог обнаруживать и перехватывать российские дроны без участия оператора. Следующий шаг – расширить боевое применение дрона для защиты большего числа украинских городов.
Реактивный перехватчик – лишь один из проектов. Вместе с командой продолжаем работать в Украине – уже в частном секторе. Объединяем сильных украинских инженеров, военный опыт и ресурсы. Уже сейчас разрабатываем ряд новых продуктов и технологий для защиты неба и для фронта.
Наша миссия остается неизменной: выиграть войну за независимость и сохранить жизни людей. Создаем технологии и асимметричные решения, которые дают преимущество над врагом.
Михаил Федоров, Telegram