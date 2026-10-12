ISW: Результаты операции «Вивальди» превосходят официально объявленные 12.10.2026, 19:48

4,646

Украинские силы добились невероятного успеха.

Успехи украинских сил к северу от Лимана в ходе операции «Вивальди» превышают результаты, о которых официально сообщала украинская сторона. Такую оценку привел американский Институт изучения войны (ISW) в отчете «Украина срывает российское наступление на Донецк», опубликованном 8 октября.

Аналитики напомнили сообщение командира 3-го армейского корпуса Андрея Билецкого об очищении от российских сил 176 км² территории за первые три этапа операции. В то же время, опираясь также на сообщения российских военных блогеров, ISW считает украинские успехи более значительными. Своей оценки площади освобожденной территории институт не привел.

В прогнозной части отчета ISW отметил, что 3-й корпус сорвал российские попытки захватить и обойти Лиман и ликвидировал российский выступ к северу от города. Аналитики подчеркнули, что подробности операции продолжают появляться, а украинские силы могли достичь более значительных результатов.

По оценке института, «Вивальди» нанесла оперативное поражение северной группировке, которая должна была обеспечить окружение украинского «пояса крепостей» – Славянска, Краматорска, Дружковки и Константиновки. Операция также сорвала российские планы охватить Славянск с северо-востока.

ISW считает, что эти результаты вынуждают российское командование пересматривать замысел наступательной кампании в Донецкой области. Прежде чем вновь попытаться захватить или окружить Славянск, российским войскам придется восстановить боеспособность и вернуть только что утраченные позиции.

Две российские общевойсковые армии, действующие на лиманском направлении и к северу от Лимана, по оценке аналитиков, вероятно, значительно истощены многомесячными украинскими контратаками и не находятся в состоянии, позволяющем возобновить наступление.

Российскому командованию, прогнозирует ISW, придется либо отказаться от северной части плана окружения, либо перебросить значительные силы с других участков фронта для противодействия украинским контратакам. Такое перераспределение может ослабить другие российские наступательные операции.

Отдельно аналитики обратили внимание на ложные доклады внутри российской армии. По их оценке, искаженное представление командования о линии фронта затрудняет своевременную реакцию на действия Украины. Украинские силы, в свою очередь, использовали эту ситуацию для сохранения секретности операции и внезапности ударов.

В то же время ISW предупредил, что успех «Вивальди» не устраняет непосредственную угрозу Константиновке. Российские войска продолжают атаковать на других участках Донецкой области, а долгосрочные последствия украинской операции еще предстоит оценить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com