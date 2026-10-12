Bentley королевы Елизаветы выставили на торги 1 12.10.2026, 19:10

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Фото: Getty Images

Она пользовалась им до 2019 года.

Аукционный дом Broad Arrow Auctions продаст автомобиль Bentley Mulsanne EWB. Он был построен для королевы Елизаветы II в 2016 году. Она пользовалась им до 2019 года.

При сборке автомобиля учитывались все требования монарха. В частности, были удалены пассажирские подлокотники, пепельницы, электрические шторки на окнах (королева считала, что подданные имеют право ее видеть). В машине было установлено специальное отделение для сумочки Елизаветы II. Цвет машины — темно-зеленый Barnato — также выбирала королева. В отличие от официального автомобиля главы государства (тоже Bentley), которым сейчас пользуется король Карл III, Bentley Mulsanne EWB не бронирован.

В 2019 году королева перестала использовать автомобиль и его вернули производителю. Некоторые детали (включая отделение для сумочки) были удалены, в автомобиль вернули шторки (но не пепельницы). Однако в основном интерьер сохранен. Неизменны и габариты. Как отмечает The Times, задний салон почти шестиметрового автомобиля «напоминает скорее гостиную на колесах, чем задние сиденья автомобиля».

По оценкам экспертов, типичный Bentley Mulsanne такого возраста и с аналогичным пробегом (6 тыс. миль, или примерно 9,6 тыс. км) стоил бы около £150 тыс. (около $200 тыс.). Однако этот автомобиль будет продан намного дороже. Его резервная цена установлена в £340 тыс.

Фото: Getty Images

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