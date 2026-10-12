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Кадыров получил знак «Почетный железнодорожник» РФ

  • 12.10.2026, 19:26
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Кадыров получил знак «Почетный железнодорожник» РФ

Ранее глава Чечни получил знак «Почетный архитектор».

Главу Чечни Рамзана Кадырова наградили знаком «Почетный железнодорожник» за значительный вклад в развитие и достижение высоких результатов деятельности железнодорожного транспорта, передает «Грозный-Информ». Награду ему вручил заместитель генерального директора ОАО «РЖД» Иван Колесников.

Церемония награждения прошла на железнодорожном вокзале Грозного в рамках мероприятий, посвященных присвоению железнодорожной станции имени первого президента Чечни, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. В ходе церемонии также открыли вывеску с новым названием станции и мемориальную доску в память об Ахмате-Хаджи Кадырове.

«Вокзал <...> становится хранителем памяти о человеке, чья жизнь была беззаветно посвящена возрождению родной земли и восстановлению инфраструктуры региона», — отметил Иван Колесников.

3 октября Кадырову присвоили звание генерала армии: директор Росгвардии Виктор Золотов вручил ему погоны. Через два дня патриарх Кирилл наградил его церковным орденом Славы и чести I степени, приурочив награду к 50-летию Кадырова. 7 октября вице-премьер Марат Хуснуллин вручил Кадырову знак «Почетный архитектор России» на церемонии открытия бульвара имени Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном.

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