На Кольцова в Минске сносят двухэтажки

На Кольцова в Минске сносят двухэтажки3
- 12.10.2026, 20:00
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Вместо них там построят многоквартирные дома.
В Минске основательно взялись за объекты, которые в разные периоды времени были приговорены к сносу: здания, сооружения, частные секторы и так далее. Одна за одной осуществляется очередная «зачистка». Недавно она началась в районе улицы Кольцова. Здесь вместо кучки двухэтажек планируется построить целый квартал многоквартирных домов. И вот этот план уже начали реализовывать, пишет «Онлайнер».
Большой кусок малоэтажной застройки находится в границах улиц Кольцова, Широкой, Восточной и Логойского тракта. Преимущественно это двухэтажки, возведенные в конце 1950-х — начале 1960-х. Многие из них жилые, а некоторые используются под офисы и конторы. В прошлом году прошло общественное обсуждение градостроительного проекта, по которому 25 изживших себя объектов в этом районе предлагалось снести. Прошло не так много времени, и задуманное уже осуществляется.
Первыми под бульдозер отправились здания на пересечении улиц Кольцова и Крамского. Сараи, гаражи и прочие постройки уничтожаются на фоне более современных «братьев».
Какой будет вся эта территория в перспективе? Осваивать ее будут поэтапно. Несколько десятков двухэтажных домов должны уступить место «жилой многоквартирной застройке с встроенно-пристроенными объектами общественного назначения». Упоминалось, что дома будут иметь «высокий уровень архитектурно-планировочного решения». В целом возле Логойки появится 991 новая квартира площадью почти 70 тыс. «квадратов». Расчетный срок — до 2030 года.
Судя по паспорту объекта, на первом освобожденном участке запланирована одна новостройка. Застройщиком значится УКС Советского района. Завершить возведение планируют оперативно — в июле 2027 года. Для кого именно будет предназначено жилье — очередников или всех желающих, пока остается только гадать.