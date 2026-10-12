Страны ЕС сделали еще один шаг на пути евроинтеграции Украины
- 12.10.2026, 20:22
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Все члены Евросоюза согласились открыть два кластера для Киева.
Страны Евросоюза согласовали открытие для Украины второго и третьего переговорных кластеров по вступлению в ЕС.
Об этом сообщил министр по делам Европы и обороны Ирландии Томас Бирн в понедельник, 12 октября.
«За понедельником для Черногории последует Супервторник для Албании, Молдовы и Украины», — написал он в X.
Бирн имел в виду, что 13 октября Украина и Молдова должны открыть по два кластера, Черногория закроет три переговорных раздела, а Албания — один.
Ирландия в настоящее время председательствует в Совете ЕС.
Глава Европейского совета Антониу Кошта приветствовал решение об открытии кластеров для Украины и Молдовы.
«Расширение ЕС продвигается благодаря реформам стран-кандидатов и решимости всего ЕС», — отметил он.
8 октября Антониу Кошта заявил, что Евросоюз надеется в ближайшее время открыть с Украиной два переговорных кластера, а остальные — до конца 2026 года.
7 октября Европейская правда со ссылкой на информированные источники в ЕС написала, что Венгрия сняла вето, блокировавшее открытие кластеров 2 (Внутренний рынок) и 3 (Конкурентоспособность и инклюзивный рост) в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
14 июля Европейский Союз официально открыл шестой кластер переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, касающийся внешних отношений.
15 июня в Люксембурге состоялось официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой.