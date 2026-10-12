Глава МИД Польши призвал Трампа давить на Россию, а не на Украину 1 12.10.2026, 19:35

1,502

Радослав Сикорский

Фото: Getty Images

Украина – жертва, Россия – агрессор.

Президент США Дональд Трамп должен оказывать давление на Россию, а не на Украину. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

«Мы ценим участие президента Трампа в попытках положить конец военным действиям между Россией и Украиной. Но в Польше мы считаем, что результат принесет оказание давления на агрессора, а не на жертву», — отметил он.

Также Сикорский отверг опасения по поводу того, что конфликт президента Украины Владимира Зеленского с Трампом может выйти из под контроля. Он отметил, что у этих политиков есть «внутренние политические интриги» и выразил надежду на то, что они уладят разногласия.

10 октября Трамп заявил о том, что Украине нужен новый лидер. В ответ Зеленский сказал, что вопрос о смене президента должны решать граждане страны.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com