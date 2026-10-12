Глава МИД Польши призвал Трампа давить на Россию, а не на Украину

Глава МИД Польши призвал Трампа давить на Россию, а не на Украину1
- 12.10.2026, 19:35
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Украина – жертва, Россия – агрессор.
Президент США Дональд Трамп должен оказывать давление на Россию, а не на Украину. Об этом в интервью Bloomberg заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
«Мы ценим участие президента Трампа в попытках положить конец военным действиям между Россией и Украиной. Но в Польше мы считаем, что результат принесет оказание давления на агрессора, а не на жертву», — отметил он.
Также Сикорский отверг опасения по поводу того, что конфликт президента Украины Владимира Зеленского с Трампом может выйти из под контроля. Он отметил, что у этих политиков есть «внутренние политические интриги» и выразил надежду на то, что они уладят разногласия.
10 октября Трамп заявил о том, что Украине нужен новый лидер. В ответ Зеленский сказал, что вопрос о смене президента должны решать граждане страны.