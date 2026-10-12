Иранская девочка разобрала и собрала автомат за 20 секунд

Иранская девочка разобрала и собрала автомат за 20 секунд18
- 12.10.2026, 19:43
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Обошла армейский стандарт.
Девочка продемонстрировала скоростную сборку автомата Калашникова на занятиях по военной подготовке в Иране. Кадры опубликовало иранское информагентство Tasnim News.
На видео можно увидеть девочку в черном чадоре и фиолетовом платке, которая стоит за столом с оружием в окружении зрителей. Она без труда разобрала автомат, а затем собрала его. Норматив боевой подготовки не неполную разборку автомата Калашникова составляет 15 секунд, а на сборку — 25 секунд. Отмечается, что девочка справилась со всем за 20 секунд.
Кадры были сняты на занятиях по военной подготовке. Эта программа направлена на демонстрацию готовности гражданских, в том числе женщин, к возможной обороне.