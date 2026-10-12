Из Польши выслали девять белорусов 2 12.10.2026, 19:14

2,544

Фото: Пограничная служба Польши

Они организовали нелегальное производство сигарет на складе.

Из Польши принудительно выдворили девять белорусов, входивших в организованную преступную группу. Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

По данным польских пограничников, белорусы организовали нелегальное производство сигарет на складе.

Фото: Пограничная служба Польши

«Они занимались прежде всего обслуживанием линий по производству сигарет, чтобы затем вводить их в оборот без маркировки польскими акцизными знаками», — сообщили пограничники.

В отношении всех девятерых вынесли решения, обязывающие их вернуться на родину. Им также запрещен повторный въезд на территорию Польши и других государств Шенгенской зоны в течение семи лет.

Фото: Пограничная служба Польши

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com