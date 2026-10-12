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Из Польши выслали девять белорусов

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  • 12.10.2026, 19:14
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Из Польши выслали девять белорусов
Фото: Пограничная служба Польши

Они организовали нелегальное производство сигарет на складе.

Из Польши принудительно выдворили девять белорусов, входивших в организованную преступную группу. Об этом сообщила Пограничная служба Польши.

По данным польских пограничников, белорусы организовали нелегальное производство сигарет на складе.

Фото: Пограничная служба Польши

«Они занимались прежде всего обслуживанием линий по производству сигарет, чтобы затем вводить их в оборот без маркировки польскими акцизными знаками», — сообщили пограничники.

В отношении всех девятерых вынесли решения, обязывающие их вернуться на родину. Им также запрещен повторный въезд на территорию Польши и других государств Шенгенской зоны в течение семи лет.

Фото: Пограничная служба Польши
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