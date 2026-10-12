Из Польши выслали девять белорусов

Из Польши выслали девять белорусов2
- 12.10.2026, 19:14
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Они организовали нелегальное производство сигарет на складе.
Из Польши принудительно выдворили девять белорусов, входивших в организованную преступную группу. Об этом сообщила Пограничная служба Польши.
По данным польских пограничников, белорусы организовали нелегальное производство сигарет на складе.
«Они занимались прежде всего обслуживанием линий по производству сигарет, чтобы затем вводить их в оборот без маркировки польскими акцизными знаками», — сообщили пограничники.
В отношении всех девятерых вынесли решения, обязывающие их вернуться на родину. Им также запрещен повторный въезд на территорию Польши и других государств Шенгенской зоны в течение семи лет.