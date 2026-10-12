В Гомеле снова появились «беженцы из Донбасса» 3 12.10.2026, 18:33

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Мошенническая схема работает уже более 10 лет.

В начале октября 2026 года в Гомеле снова заметили группу людей, которые представлялись беженцами из Украины и просили о помощи. Например, в Новобелицком районе в частном секторе люди ходили по улицам и собирали помощь. Об этом пишут в гомельских чатах, заметил «Флагшток».

По словам очевидцев, просили заявили, что якобы их, более 300 человек, привезли на поезде из Горловки и оставили жить в вагонах в тупике возле вокзала. При этом их не кормят, поэтому люди просили помочь, кто чем может — едой, одеждой.

Многие верили и давали помощь и даже собирались организовать масштабную акцию по сбору вещей и продуктов.

Однако с уверенностью можно сказать, что к гомельчанам приставали не беженцы, а мошенники. Этой истории уже 12 лет — еще с 2014 года, после начала захвата Россией территории Донецкой области Украины, в Гомеле периодически появляются такие «беженцы» и рассказывают одну и ту же легенду. Например, об этом сообщали в 2015 году.

Что касается Горловки, то этот город был почти сразу оккупирован Россией и до сих пор находится под её контролем.

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