Тренер гродненского «Немана» чуть не сгорел заживо в своем дорогом автомобиле 9 12.10.2026, 18:14

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Volvo XC90

Фото: Volvo

Volvo XC90 Игоря Ковалевича загорелся прямо на ходу.

10 октября «Неман» победил «Барановичи» 3:0. Благодаря продолжению успешной серии гродненцы поднялись на пятое место в таблице чемпионата Беларуси. Этот матч стал юбилейным для Игоря Ковалевича, у которого теперь на счету 600 матчей на высшем уровне в качестве главного тренера. О круглой цифре ему напомнили на пресс-конференции. На что тот неожиданно заявил, что до юбилея мог и не дожить, пишет «Трибуна».

«Ну, мне приятно, что я 600 матчей встретил в хорошем городе, который очень люблю. Так получилось, так распорядилась судьба. Жизнь, знаете, такая странная штука, мог бы и не наступить 600‑й матч. Меня очень любит родина моя, поэтому я, наверное, должен был сгореть в городе Иваново. Я там родился и, к счастью, остался жив. Могло бы быть 599 матчей, а так — 600. Будем двигаться дальше, насколько позволят силы».

Можно было подумать, что это шутка или метафора, но за словами Ковалевича стоит реальный случай, который мог закончиться трагедией.

8 октября на сайте издания «Онлайнер» появилась новость об автомобиле, который загорелся на одной из белорусских дорог. Очевидец прислал в редакцию видео происшествия. В материале упоминали, что автомобиль принадлежит известному в Беларуси футбольному тренеру, но имя его не называли.

Источники «Трибуны» утверждают, что за рулем того кроссовера был именно главный тренер «Немана».

Volvo XC90 Игоря Ковалевича задымился и остановился на обочине. После остановки дым из-под капота стал еще сильнее, но водитель по непонятной причине оставался в салоне. Только спустя 18 секунд, как авто остановилось, дверь водителя открыл мужчина, подбежавший из другого авто. Ковалевич выбрался и почти сразу из-под капота вырвалось пламя. Тренер на несколько секунд вернулся и что-то забрал из салона. Примерно через минуту, когда авто пылало еще сильнее, Ковалевич открыл багажник и выбросил оттуда какие-то вещи. Огнетушитель тренер взял из другого автомобиля, но остановить пожар не смог.

По словам Ковалевича, он «должен был сгореть» на родине, в Иваново. Известно, что тренер «Немана» родился в этом районном центре, а вот футболом начал заниматься в городском поселке Антополь соседнего, Дрогичинского района. Между Иваново и Антополем — примерно 60 километров.

В Антополе Ковалевич воспитывался у бабушки с дедушкой. В одном из интервью тренер рассказывал, что из-за переездов семьи (отец был военным) сменил пять школ. В Антополе позже жили родители тренера, также там до сих пор проводится детский футбольный турнир на призы Ковалевича.

Происшествие с автомобилем расстроило Ковалевича. Подержанный Volvo XC90 в зависимости от года выпуска и комплектации может стоить от 20 до 40 тысяч долларов (цены на новые модели стартуют от 85 тысяч). Но главное, что в этой истории все обошлось без трагических последствий.

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