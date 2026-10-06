Прямо на ходу загорелся Volvo, принадлежащий известному белорусскому тренеру 5 6.10.2026, 20:37

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скриншот из видео

Видео.

На одной из белорусских дорог во время движения загорелся кроссовер Volvo XC90. На видео, которое прислали в редакцию издания «Онлайнер», видно, как сначала из-под капота начинает идти дым, а затем огонь охватывает моторный отсек.

Автомобиль принадлежит известному в Беларуси футбольному тренеру, имя которого не называется. В разговоре с журналистом он подтвердил, что происшествие имело место. По словам мужчины, все произошло очень быстро. Экстренные службы приехали оперативно и сразу начали действовать, но автомобиль серьезно пострадал от огня.

Владелец машины пытался самостоятельно потушить ее с помощью огнетушителя, но это не помогло. Что именно стало причиной возгорания, пока неизвестно.

Как говорит владелец, главное, что в результате происшествия никто не пострадал. Автомобиль, по его словам, — всего лишь автомобиль.

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