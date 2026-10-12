Картину Уинстона Черчилля с лилией выставят на аукцион 1 12.10.2026, 18:25

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Уинстон Черчилль

Работу оценивают в 300–500 тыс. фунтов.

На предстоящих торгах Christie's в Лондоне, посвященных современному британскому и ирландскому искусству, выставят картину Уинстона Черчилля Amaryllis Lily («Амариллис», 1948). Работу оценивают в 300–500 тыс. фунтов (396–661 тыс. долларов).

На полотне изображена красная амариллис, известная также как «мартовская лилия», цветущая в горшке на столе на темном фоне. Черчилль подарил работу своей дочери, леди Мэри Соумс, которая в 1995 году передала ее Churchill Fellowship. Вырученные средства фонд направит на программу Making Space for the Arts («Освобождая место для искусства»).

Фото: Christie's

Черчилль стал рисовать в сорок лет, и за всю жизнь написал около 500 картин. Самая дорогая из его работ — единственный пейзаж, созданный во время Второй мировой войны, «Башня мечети Кутубия», — в 2021 году ушла с аукциона Christie's за 8,285 млн фунтов (около 11,6 млн долларов). Картина находилась в собрании Анджелины Джоли как подарок от бывшего супруга Брэда Питта.

Торги пройдут 21 октября.

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