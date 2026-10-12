закрыть
12 октября 2026, понедельник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Зеленский подписал закон об образовании на языках нацменьшинств

  • 12.10.2026, 18:29
  • 2,384
Зеленский подписал закон об образовании на языках нацменьшинств
ФОТО: GETTY IMAGES

Венгрия приветствовала это решение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении образовательных прав коренных народов Украины и национальных меньшинств. Верховная Рада приняла этот документ 12 октября.

Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.

Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приветствовала принятие закона и назвала его результатом многомесячной совместной работы и конструктивного диалога между Киевом и Будапештом.

Об этом она написала в соцсети X после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Люксембурге, состоявшейся на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам.

Орбан также поблагодарила украинскую сторону и призвала продолжать сотрудничество в этом направлении.

Ранее венгерский министр заявила, что принятие закона позволит Будапешту разблокировать открытие двух переговорных кластеров — второго и третьего — в рамках вступления Украины в Европейский союз.

Соответствующий вопрос должны рассмотреть 13 октября в ходе межправительственной конференции Украина — ЕС в Люксембурге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич