Зеленский подписал закон об образовании на языках нацменьшинств
- 12.10.2026, 18:29
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Венгрия приветствовала это решение.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об обеспечении образовательных прав коренных народов Украины и национальных меньшинств. Верховная Рада приняла этот документ 12 октября.
Об этом свидетельствует карточка законопроекта на сайте парламента.
Министр иностранных дел Венгрии Анита Орбан приветствовала принятие закона и назвала его результатом многомесячной совместной работы и конструктивного диалога между Киевом и Будапештом.
Об этом она написала в соцсети X после встречи с главой МИД Украины Андреем Сибигой в Люксембурге, состоявшейся на полях заседания Совета ЕС по иностранным делам.
Орбан также поблагодарила украинскую сторону и призвала продолжать сотрудничество в этом направлении.
Ранее венгерский министр заявила, что принятие закона позволит Будапешту разблокировать открытие двух переговорных кластеров — второго и третьего — в рамках вступления Украины в Европейский союз.
Соответствующий вопрос должны рассмотреть 13 октября в ходе межправительственной конференции Украина — ЕС в Люксембурге.