Макс Корж: Эту войну надо немедленно остановить 5 12.10.2026, 18:08

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МАКС КОРЖ

Рэпер произнес одну из своих самых длинных антивоенных речей на концерте во Франкфурте.

Белорусский рэпер Макс Корж 11 октября на своем концерте во Франкфурте-на-Майне призвал немедленно остановить войну, пишет телеканал «Дождь» .

«Эту войну надо немедленно остановить. Многие говорят: как ее остановить? Невозможно остановить метеорит, невозможно остановить чуму… любые эпидемии. Войну можно остановить. Это могут сделать те люди, которым она выгодна. Остановите эту войну и переговаривайтесь сколько угодно.

Вам нравятся переговоры — ведите их сколько угодно. Остановите, можете не отпускать никого, можете оставить ребят по казармам. Пусть все ждут. Договаривайтесь 10, 20, 30 лет, 100 лет договаривайтесь. Какой смысл этих переговоров, если война идет прямо сейчас и погибают люди?

Остановите убийство людей, остановите бомбардировку. Остановите испытание оружия на живых людях. Остановите эту войну», — цитирует Коржа «Дождь».

Когда часть зрителей начала кричать «Путин — х***о», музыкант прервал их. Он попросил не называть имена политиков, а кричать имя Оптимист — такое прозвище было у погибшего на войне Никиты из киевского «движа» (сообщества фанатов музыканта).

«Этого пацана уже нет рядом, вы понимаете, по какой причине?» — сказал Корж и исполнил свою песню 2017 года «Оптимист».

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