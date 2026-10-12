закрыть
12 октября 2026, понедельник, 22:05
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Ростове-на-Дону третьи сутки горит нефтеналивной терминал

  • 12.10.2026, 19:04
  • 2,366
В Ростове-на-Дону третьи сутки горит нефтеналивной терминал
Фото: Exilenova+

Уничтожено 7 из 12 резервуаров.

В Ростове-на-Дону третьи сутки продолжает гореть нефтеналивной терминал Новошахтинского НПЗ, который был атакован украинскими дронами в минувшую субботу, сообщают Astra и украинский мониторинговый канал Exilenova+. Судя по опубликованным кадрам от очевидцев, пожар продолжается в районе цистерн с топливом, общий объем которых, согласно открытым данным, достигает 60 тысяч кубометров. Мощность отгрузки терминала — 3,5 млн тонн продукции в год.

Паблик «Ростов главный» также выкладывал пост с пылающей нефтебазой, в котором сообщалось, что «по слухам, горит камыш, но это не точно». Отмечалось, что Ростов-на-Дону второй день находится под дымовой завесой. Согласно анализу Astra, огонь полыхает именно на ростовском терминале. По состоянию на середину дня понедельника официальных сообщений о том, что пожар потушен, от властей не было. По предварительным данным Supernova, на объекте уже сгорело 7 из 12 нефтяных резервуаров, а еще один «прикоптился». На кадрах, которые выложил ресурс, видны сгоревшие и продолжающие полыхать цистерны.

Дроны ВСУ атаковали терминал Новошахтинского НПЗ (ранее — «Юг Руси») в Железнодорожном районе Ростова в ночь на 10 октября. Возгорание было зафиксировано спутниковыми снимками NASA Firms. Терминал обеспечивал перевалку нефтепродуктов на морские и речные танкеры для экспорта и использовался для поставок топлива армии РФ.

Ростовский губернатор Юрий Слюсарь заявлял, что силам ПВО той ночью удалось сбить «более 100 БПЛА» в небе над регионом. О поражении нефтеналивного терминала он не сообщал, упомянув лишь о несколько пожарах после «прилетов» и шести раненых. Украинская сторона также не заявляла об ударе по объекту.

Помимо терминала в Ростове был поврежден разводной железнодорожный мост на участке Ростов — Батайск. Из-за этого произошли масштабные задержки нескольких десятков поездов, сообщали в РЖД. Также в Азове, по данным Слюсаря, были повреждены два судна.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич