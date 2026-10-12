Мерц назвал недопустимым для Европы снятие санкций с российского дизеля 12.10.2026, 18:39

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ФРИДРИХ МЕРЦ

ФОТО: GETTY IMAGES

Канцлер Германии призвал ужесточить санкции против РФ.

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что Берлин не рассматривает возможность сделки с Россией по дизельному топливу.

«Для Германии сделка по дизельному топливу исключена, санкции необходимо ужесточить», — приводит слова Мерца газета Deutsche Boerse.

Мерц отметил, что соглашение между США и Россией неприемлемо для Германии и Европы. «Мы сохраняем наши санкции», — добавил канцлер, призывая их усилить.

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