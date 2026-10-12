Армия Беларуси приняла на вооружение лазерный комплекс «Шафран» 8 12.10.2026, 18:49

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Лазерный комплекс «Шафран»

Он якобы способен поражать дроны на расстоянии сотен метров.

Армия Беларуси приняла на вооружение лазерный комплекс «Шафран», который якобы способен поражать дроны на расстоянии сотен метров. Об этом заявил председатель Государственного военно-промышленного комитета республики Дмитрий Пантус телеканалу «Беларусь-1».

«Нами продолжается работа уже по его модернизации с целью увеличения мощности, дальности и иных тактико-технических характеристик», — сказал он.

Пантус также сообщил, что за последние полгода на вооружение приняли две современные станции отечественного производства для определения низколетящих целей. По его словам, ведомство постоянно следит за трендами в вопросах развития средств радиоэлектронной борьбы.

В прошлом году боевой лазер «Шафран» применили на российско-белорусских учениях «Запад-2025». По словам диктора, комментировавшего события на полигоне, мобильный комплекс уничтожает малогабаритные беспилотники на расстоянии до одного километра. Время поражения составляет менее десяти секунд, расчет состоит из трех человек.

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