В Азербайджане прошли протесты 6 12.10.2026, 18:18

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Фото: news.am

Азербайджанцы вышли на улицы из-за запрета хиджабов в школе.

В Азербайджане прошли протесты из-за закона, который предполагает запрет на ношение хиджаба в школах. МВД республики сообщило о задержании 37 человек из-за нарушения общественного порядка.

По утверждению ведомства, задержанные спровоцировали конфликты с работниками школ из-за введения новых требований к школьной форме, причиняли ущерб государственным образовательным учреждениям, препятствовали движению транспорта и «нормальной работе учебных заведений». Согласно УК Азербайджана, им грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.

21 сентября правительство Азербайджана утвердило новые правила школьной формы, запрещающие элементы одежды, которые нарушают ее единообразие или противоречат светскому характеру образования. Хиджаб в законе не упоминается, но в соцсетях с начала октября сообщали о случаях, когда школьниц не пускали на занятия из-за его наличия. В Баку начались протесты, к которым присоединились сотни людей.

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