закрыть
12 октября 2026, понедельник, 22:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Азербайджане прошли протесты

6
  • 12.10.2026, 18:18
  • 4,106
В Азербайджане прошли протесты
Фото: news.am

Азербайджанцы вышли на улицы из-за запрета хиджабов в школе.

В Азербайджане прошли протесты из-за закона, который предполагает запрет на ношение хиджаба в школах. МВД республики сообщило о задержании 37 человек из-за нарушения общественного порядка.

По утверждению ведомства, задержанные спровоцировали конфликты с работниками школ из-за введения новых требований к школьной форме, причиняли ущерб государственным образовательным учреждениям, препятствовали движению транспорта и «нормальной работе учебных заведений». Согласно УК Азербайджана, им грозит штраф, исправительные работы, ограничение свободы или лишение свободы на срок до 3 лет.

21 сентября правительство Азербайджана утвердило новые правила школьной формы, запрещающие элементы одежды, которые нарушают ее единообразие или противоречат светскому характеру образования. Хиджаб в законе не упоминается, но в соцсетях с начала октября сообщали о случаях, когда школьниц не пускали на занятия из-за его наличия. В Баку начались протесты, к которым присоединились сотни людей.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Наталья Радина: Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич