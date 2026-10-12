Трамп напомнил, сколько Европа заплатила России за энергоносители 8 12.10.2026, 18:06

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Фото: Getty Images

Президент США озвучил сумму в $250 млрд.

Евросоюз заплатил $250 млрд за российские энергоносители, но СМИ не придают этому значения, заявил в Truth Social американский президент США Дональд Трамп.

«Я сделал правильный выбор в пользу американского народа — АМЕРИКА ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!», — добавил он.

В пятницу, 9 октября, Трамп объявил о договоренности с диктатором России Владимиром Путиным, предусматривающей выход российского дизельного топлива на мировые рынки. Минфин США вывел из-под санкций поставки российского дизеля до апреля 2027 года. Согласно заявлению Трампа, Москва поставит более 1,8 млн т топлива в несколько этапов, а затем может отправить еще 3 млн т.

Руководство Евросоюза решение Трампа раскритиковало. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать», — заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

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