Трамп напомнил, сколько Европа заплатила России за энергоносители8
- 12.10.2026, 18:06
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Президент США озвучил сумму в $250 млрд.
Евросоюз заплатил $250 млрд за российские энергоносители, но СМИ не придают этому значения, заявил в Truth Social американский президент США Дональд Трамп.
«Я сделал правильный выбор в пользу американского народа — АМЕРИКА ВСЕГДА НА ПЕРВОМ МЕСТЕ!», — добавил он.
В пятницу, 9 октября, Трамп объявил о договоренности с диктатором России Владимиром Путиным, предусматривающей выход российского дизельного топлива на мировые рынки. Минфин США вывел из-под санкций поставки российского дизеля до апреля 2027 года. Согласно заявлению Трампа, Москва поставит более 1,8 млн т топлива в несколько этапов, а затем может отправить еще 3 млн т.
Руководство Евросоюза решение Трампа раскритиковало. «Сейчас не время ослаблять давление на Россию, и Европа не будет этого делать», — заявила Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.