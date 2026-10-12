Муж Дарьи Домрачевой чудом спасся от медведя на Камчатке

Муж Дарьи Домрачевой чудом спасся от медведя на Камчатке15
- 12.10.2026, 18:04
- 6,148
Случай произошел во время охоты.
Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов рассказал, как во время охоты на Камчатке спас от медведя восьмикратного чемпиона Игр и мужа Дарьи Домрачевой – норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена.
Об этом четырехкратный олимпийский чемпион рассказал в интервью РИА «Новости».
«Когда Бьёрндален был на Камчатке, мы ему устроили! Я стою ниже, смотрю, а медведь прет на него. Уле стреляет, стреляет, а медведь идет и идет. Остается метров 20, я делаю выстрел, попадаю в лопатку, и зверь рухнул», – рассказал Тихонов.
Советский экс-биатлонист также подчеркнул, что в этом деле очень хорош:
«Я охотился почти с дошкольного возраста, и медвежья охота была у меня одной из самых любимых. Бывало, что один в тайге 22 дня проводил, с рюкзаком под 25 кг, пистолет, карабин. Я так приходил в себя после сезона».
По словам Тихонова, лучшего восстановления придумать было невозможно.
Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален – рекордсмен среди представителей зимних видов спорта по количеству золотых олимпийских медалей. У него, как и у лыжников Марит Бьерген и Бьорна Дели, по восемь золотых наград.
Бьёрндален также является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным победителем общего зачета Кубка мира.
Домрачева и Бьёрндален поженились в 2016 году. Пара воспитывает двух дочерей.