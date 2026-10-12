Муж Дарьи Домрачевой чудом спасся от медведя на Камчатке 15 12.10.2026, 18:04

6,148

Уле-Эйнар Бьёрндален

Случай произошел во время охоты.

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов рассказал, как во время охоты на Камчатке спас от медведя восьмикратного чемпиона Игр и мужа Дарьи Домрачевой – норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена.

Об этом четырехкратный олимпийский чемпион рассказал в интервью РИА «Новости».

«Когда Бьёрндален был на Камчатке, мы ему устроили! Я стою ниже, смотрю, а медведь прет на него. Уле стреляет, стреляет, а медведь идет и идет. Остается метров 20, я делаю выстрел, попадаю в лопатку, и зверь рухнул», – рассказал Тихонов.

Советский экс-биатлонист также подчеркнул, что в этом деле очень хорош:

«Я охотился почти с дошкольного возраста, и медвежья охота была у меня одной из самых любимых. Бывало, что один в тайге 22 дня проводил, с рюкзаком под 25 кг, пистолет, карабин. Я так приходил в себя после сезона».

По словам Тихонова, лучшего восстановления придумать было невозможно.

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален – рекордсмен среди представителей зимних видов спорта по количеству золотых олимпийских медалей. У него, как и у лыжников Марит Бьерген и Бьорна Дели, по восемь золотых наград.

Бьёрндален также является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным победителем общего зачета Кубка мира.

Домрачева и Бьёрндален поженились в 2016 году. Пара воспитывает двух дочерей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com