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Муж Дарьи Домрачевой чудом спасся от медведя на Камчатке

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  • 12.10.2026, 18:04
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Муж Дарьи Домрачевой чудом спасся от медведя на Камчатке
Уле-Эйнар Бьёрндален

Случай произошел во время охоты.

Экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов рассказал, как во время охоты на Камчатке спас от медведя восьмикратного чемпиона Игр и мужа Дарьи Домрачевой – норвежца Уле-Эйнара Бьёрндалена.

Об этом четырехкратный олимпийский чемпион рассказал в интервью РИА «Новости».

«Когда Бьёрндален был на Камчатке, мы ему устроили! Я стою ниже, смотрю, а медведь прет на него. Уле стреляет, стреляет, а медведь идет и идет. Остается метров 20, я делаю выстрел, попадаю в лопатку, и зверь рухнул», – рассказал Тихонов.

Советский экс-биатлонист также подчеркнул, что в этом деле очень хорош:

«Я охотился почти с дошкольного возраста, и медвежья охота была у меня одной из самых любимых. Бывало, что один в тайге 22 дня проводил, с рюкзаком под 25 кг, пистолет, карабин. Я так приходил в себя после сезона».

По словам Тихонова, лучшего восстановления придумать было невозможно.

Норвежский биатлонист Уле-Эйнар Бьёрндален – рекордсмен среди представителей зимних видов спорта по количеству золотых олимпийских медалей. У него, как и у лыжников Марит Бьерген и Бьорна Дели, по восемь золотых наград.

Бьёрндален также является 20-кратным чемпионом мира и шестикратным победителем общего зачета Кубка мира.

Домрачева и Бьёрндален поженились в 2016 году. Пара воспитывает двух дочерей.

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