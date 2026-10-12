В Эстонии сменился президент 12.10.2026, 18:11

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Юлле Мадизе

ФОТО: ERR

Юлле Мадизе официально вступила в должность.

Бывший канцлер юстиции Эстонии Юлле Мадизе принесла присягу и официально вступила в должность нового президента страны. Церемонию инаугурации главы государства транслировало национальное гостелерадио ERR.

Церемония прошла в зале заседаний Рийгикогу (парламента) Эстонии. Вступая в должность президента, Мадизе пообещала отстаивать конституцию и законы страны.

2 сентября депутаты парламента Эстонии на внеочередном собрании избрали Мадизе новым президентом страны на пятилетний срок. Она стала единственным кандидатом на пост главы государства. Для победы Мадизе требовалось не менее двух третей голосов депутатов парламента (68 из 101). В итоге ее поддержал 71 парламентарий.

51-летняя Юлле Мадизе — эстонский юрист и политик. С 2015 года она занимала пост канцлера юстиции Эстонии, а в конце 2021 года была переизбрана на второй срок. Ее предшественник на посту президента Алар Карис занимал высшую государственную должность с 11 октября 2021 года по 11 октября 2026 года.

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