В Витебске мужчина оставил незапертым Mercedes с 87 тысячами рублей 5 12.10.2026, 20:16

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Когда вернулся, увидел человека в маске.

В Витебске мужчина в маске похитил из незапертого Mercedes более 87 тысяч рублей и попытался уехать на электросамокате. Владелец машины бросился за ним, сообщили в Следственном комитете.

Инцидент произошел в начале октября на одной из стоянок областного центра. 53-летний витебчанин оставил свой Mercedes незапертым и ненадолго зашел в магазин. Когда вернулся, увидел, как из салона автомобиля выходит незнакомец в маске с пакетом в руках.

Подозреваемый попытался скрыться на электросамокате, но хозяин машины догнал его. Между мужчинами завязалась борьба. По данным следствия, злоумышленник несколько раз ударил владельца Mercedes по голове металлической кочергой и стеклянной бутылкой, причинив ему телесные повреждения.

На помощь пострадавшему пришли прохожие. Они удерживали нападавшего до приезда милиции.

Следователи установили, что из автомобиля похитили более 87 тысяч белорусских рублей.

Подозреваемому тоже 53 года. Выяснилось, что раньше он уже привлекался к уголовной ответственности за разбой.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 207 УК Беларуси (разбой с целью завладения имуществом в особо крупном размере). Его заключили под стражу. Расследование продолжается.

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