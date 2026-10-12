Польша и Норвегия подписали соглашение о стратегическом партнерстве 12.10.2026, 20:38

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Премьер Польши особо подчеркнул единство Варшавы и Осло в отношении войны в Украине.

Общее видение международной ситуации, необходимость солидарности между странами НАТО и последовательная поддержка Украины объединяют Польшу и Норвегию. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск по итогам подписания в Варшаве соглашения о стратегическом партнерстве между странами, передает «Польское радио».

В ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Дональд Туск особо подчеркнул единство Варшавы и Осло в отношении войны в Украине.

«У нас общий взгляд на геополитическую ситуацию, если речь идет о солидарности между странами НАТО и о необходимости сохранения максимально тесных евроатлантических связей. Европе нужна Америка, а Америке нужна Европа. И мы занимаем абсолютно одинаковую позицию в вопросе последовательной поддержки Украины», — заявил польский премьер.

Дональд Туск подчеркнул, что для завершения конфликта необходимы дипломатические усилия, однако Запад не должен демонстрировать слабость перед Владимиром Путиным. При этом он подчеркнул, что «поляки не позволят, чтобы Украина осталась один на один с российской агрессией». Глава польского правительства добавил, что сохранение единства стран Запада и дальнейшая помощь Киеву остаются ключевыми условиями обеспечения безопасности Европы.

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