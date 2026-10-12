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Зеленский: Только под Добропольем Россия ежедневно теряет убитыми около 200 военных

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  • 12.10.2026, 21:03
Зеленский: Только под Добропольем Россия ежедневно теряет убитыми около 200 военных
Иллюстрационное фото

В последние месяцы потери России возросли.

Только в районе Доброполья в Донецкой области российская армия ежедневно теряет убитыми около двухсот военнослужащих.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении после заседания Ставки. По его словам, в последние месяцы потери России возросли, и, помимо убитых, у нее много тяжелораненых.

Силы обороны, как подчеркнул президент Украины, пресекают все попытки врага продвинуться вперед и проникнуть вглубь.

«Позиции Украины на фронте остаются сильными — и в этом году они наиболее сильные за долгое время», — сказал Зеленский. По его словам, хотя на отдельных участках фронта россияне имеют шести-восьмикратное численное превосходство, Украина всё равно добивается необходимых результатов.

Зеленский поблагодарил подразделения и бригады, которые полностью выполняют боевые задачи и максимально эффективно применяют оружие.

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