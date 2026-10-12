Генерал США Гринкевич: НАТО готово защитить миллиард человек 2 12.10.2026, 21:17

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Алексус Гринкевич

Альянс готов вступить в бой «хоть этой ночью».

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе (SACEUR) Алексус Гринкевич представил новую оборонительную стратегию, призванную сделать любую атаку на страну — члена альянса «полностью бесплодной», на фоне диверсий, поджогов и вторжений беспилотников против государств на восточном фланге НАТО.

Выступая на Варшавском форуме по безопасности, Гринкевич заявил, что стратегия, получившая название «Теория войны», призвана лишить противников возможности прорваться на территорию НАТО и вести там боевые действия, передает Euronews.

«Если на нас нападут, мы готовы вступить в бой хоть этой ночью, — сказал Гринкевич под громкие аплодисменты. — Мы будем продолжать готовиться и отрабатывать действия каждый день, чтобы завтра быть еще лучше готовы, а послезавтра — лучше, чем завтра».

По его словам, стратегия призвана одновременно успокоить миллиард человек, живущих под защитой НАТО, и донести до таких противников, как Россия, что альянс готов ответить на вторжение.

«Вражеские формирования будут лишены пополнения. Вражеские командиры не смогут управлять своими войсками. Вражеские силы и их средства обеспечения будут ослаблены и уничтожены, — сказал он. — Мы, по сути, гарантируем, что любая атака против любого союзника окажется абсолютно бессмысленной».

Одобренный всеми 32 странами — членами НАТО план сочетает традиционные военные возможности, включая сухопутные войска и вооружение, с передовыми технологиями, такими как беспилотники, системы противодействия дронам и искусственный интеллект.

Документ учитывает и уроки современных войн, прежде всего боевых действий на земле и в воздухе над Украиной.

«Мы невероятно многому учимся у наших украинских партнеров», — отметил Гринкевич.

Три этапа обороны: block, blunt и break

Стратегия опирается на три принципа — block, blunt и break, которые Гринкевич описал как простые, но центральные для подхода НАТО.

«Мы заблокируем первую атаку. Если она продолжится, мы ослабим ее и не позволим противнику продвигаться. И при необходимости мы сломим силы противника и его оперативную систему ведения войны», — сказал он.

Block: предотвратить первоначальное наступление

На первом этапе внимание будет сосредоточено на том, чтобы не дать враждебным силам захватить территорию союзников.

Сухопутные подразделения НАТО вступят в бой с наступающими формированиями, ограничат их маневры и уничтожат силы, пытающиеся прорваться на территорию альянса.

«Мы свяжем вражеские формирования и не позволим захватить территорию союзников, — заявил Гринкевич. — Сухопутные силы будут атаковать противника и уничтожать его наступающие части».

Blunt: остановить дальнейшие атаки

Если первоначальная атака продолжится, НАТО задействует более широкий набор возможностей, чтобы дезорганизовать и подавить наступающие силы.

Речь идет о применении современных датчиков и автономных систем, способных выявлять и оценивать угрозы при минимальном или нулевом участии человека.

Гринкевич отметил, что стратегия объединит потенциал в разных операционных средах, чтобы не позволить противнику продвигаться дальше.

Break: лишить противника способности вести бой

На заключительном этапе целью станут не только войска противника, но и системы, обеспечивающие их действия.

Под удар попадут командные структуры, системы снабжения и другая логистическая инфраструктура, по которым будут нанесены удары средствами, включая высокоточные дальнобойные системы и сети датчиков.

Задача — нарушить общую военную деятельность противника и оставить его силы неспособными поддерживать наступление.

«Этот подход также опирается на уроки современных войн в Украине и на Ближнем Востоке», — подчеркнул Гринкевич.

НАТО настаивает на оборонительном характере стратегии

Гринкевич подчеркнул, что стратегия НАТО направлена на защиту территории союзников, а не на достижение территориальных целей.

«У нас нет планов, намерений или амбиций, выходящих за рамки защиты наших граждан и обороны нашей территории», — сказал он.

Он охарактеризовал вероятность немедленного нападения на альянс как низкую, но предупредил, что НАТО ответит, если кто-либо решит нанести удар.

«Если кто-то окажется достаточно безрассудным, чтобы атаковать нас, мы будем сражаться», — заявил он на форуме.

Его заявления прозвучали на фоне растущей обеспокоенности в странах НАТО, прежде всего на восточном фланге, где власти сообщают о случаях диверсий, поджогов и проникновения беспилотников, в том числе с использованием военных взрывчатых веществ.

По словам Гринкевича, все более сложная обстановка в сфере безопасности подчеркивает, как важно для НАТО продемонстрировать готовность защищать территорию союзников.

Приверженность США обязательствам по НАТО

Отвечая на вопрос о том, сохраняет ли стратегия актуальность на фоне опасений части государств — членов относительно приверженности США НАТО, Гринкевич напомнил о принципе коллективной обороны альянса.

Он отметил, что Вашингтон на саммите НАТО в июле поддержал заявление, вновь подтверждающее его «железную приверженность статье 5».

Статья 5 — краеугольный камень принципа коллективной обороны НАТО, согласно которому вооруженное нападение на одного члена рассматривается как нападение на всех.

Отметим, Алексус Гринкевич – потомок белорусских эмигрантов в США. Прадед генерала Илья Гринкевич родился в 1873 году в Минске в семье Степана (Стефана) и Агаты Гринкевичей. В 1899 году он ступил на американскую землю, где стал Elias Grinkevitch. Позже фамилия в англоязычных документах стала писаться как Grynkewich.

7 октября 1906 года Элиас Гринкевич женился на 22-летней Анастасии Снигиревич (Anastasia Snigerevitch, 1884-1945) — уроженке Вильнюса, дочери Адама Снигиревича, которая попала в Нью-Йорк в 1901 году. У них было четверо детей. Один из них, Николас Гринкевич (Nicholas Grynkewich, 1915-1969), стал дедом генерал-лейтенанта Алексуса Гринкевича.

Кстати, отец военного Грегори Гринкевич (Gregory Wayne Grynkewich, 1949-2012) был известным ученым: он запатентовал 14 изобретений в сфере совершенствования производительности и производства полупроводников.

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