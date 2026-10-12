В Германии задержаны граждане Турции, подозреваемые в поджоге станции Starlink в Польше 1 12.10.2026, 21:41

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Премьер Польши сообщил подробности.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил 12 октября, что «по запросу польских спецслужб немецкая полиция задержала двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Мазовецком воеводстве. Это очередной акт гибридной войны. Виновные в диверсии предстанут перед польским правосудием», передает «Польское радио».

Станция Starlink в местности Воля-Кробовска была подожжена 23 сентября. Координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк рассказал, что после доставки подозреваемых в Польшу им предъявят обвинения в саботаже и диверсионной деятельности в интересах иностранной разведки.

Следователи установили, что целью злоумышленников было нарушение работы системы Starlink, включая интернет-связь, в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы.

Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньски добавил, что оперативные действия провели Федеральное ведомство уголовной полиции Германии на основании материалов, подготовленных польской полицией совместно с Агентством внутренней безопасности Польши.

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