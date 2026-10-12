В Германии задержаны граждане Турции, подозреваемые в поджоге станции Starlink в Польше

В Германии задержаны граждане Турции, подозреваемые в поджоге станции Starlink в Польше1
- 12.10.2026, 21:41
Премьер Польши сообщил подробности.
Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил 12 октября, что «по запросу польских спецслужб немецкая полиция задержала двух граждан Турции, подозреваемых в поджоге станции Starlink в Мазовецком воеводстве. Это очередной акт гибридной войны. Виновные в диверсии предстанут перед польским правосудием», передает «Польское радио».
Станция Starlink в местности Воля-Кробовска была подожжена 23 сентября. Координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк рассказал, что после доставки подозреваемых в Польшу им предъявят обвинения в саботаже и диверсионной деятельности в интересах иностранной разведки.
Следователи установили, что целью злоумышленников было нарушение работы системы Starlink, включая интернет-связь, в Польше и других странах Центральной и Восточной Европы.
Министр внутренних дел и администрации Польши Марцин Кервиньски добавил, что оперативные действия провели Федеральное ведомство уголовной полиции Германии на основании материалов, подготовленных польской полицией совместно с Агентством внутренней безопасности Польши.