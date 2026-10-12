Майку Майкла Джордана из «Последнего танца» продали за рекордные $14 млн 12.10.2026, 20:51

Майкл Джордан

Сделка называется самой дорогой для предметов баскетбольной атрибутики.

Игровая джерси легендарного американского баскетболиста Майкла Джордана с автографом, в которой он выступал в выездном матче финала Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1998 года, была продана в частном порядке за $14 млн, сообщает Associated Press со ссылкой на аукционный дом Hunt Auctions. Сделка называется самой дорогой для предметов баскетбольной атрибутики. Покупателем стал инвестор в сфере недвижимости из Майами Рон Фирман.

Речь идет о красной майке, в которой Джордан играл во втором матче серии 5 июня 1998 года, когда «Чикаго Буллз» обыграли «Юту Джаз». В итоге «Буллз» выиграли чемпионство, это был шестой и последний титул в карьере Джордана.

Сообщается, что цена в $14 млн стала второй по величине для игровой майки в истории. Рекорд принадлежит майке бейсболиста Бейба Рута, проданной в 2024 году за $24,12 млн. При этом это уже как минимум третий случай, когда майка Джордана из того финала уходит дороже $10 млн. Майка из первого матча была продана за $10,1 млн в 2022 году, а из третьего — за $12,3 млн в прошлом месяце.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com