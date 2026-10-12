Раскрыт секрет здоровья самой старой черепахи в мире 1 12.10.2026, 21:26

Фото: Guinness World Records

В организме 194-летней черепахи нашли возможный ключ к долголетию.

Исследователи медицинского центра Университета Вандербильта обнаружили возможное объяснение долголетия гигантской черепахи Джонатана, возраст которой оценивают примерно в 194 года. Ученые выяснили, что участки его генома, регулирующие работу генов, связанных с выработкой клеточной энергии, сохранили необычно высокую степень упорядоченности. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.

Ученые поанализировали эпигеном Джонатана — совокупность химических меток, которые регулируют активность генов, не изменяя саму последовательность ДНК. С возрастом в этих механизмах может нарастать беспорядок, или энтропия. Это способно нарушать работу генов и митохондрий — клеточных структур, производящих энергию, необходимую для жизнедеятельности организма. Такие изменения связывают с процессами старения.

Однако у Джонатана участки ДНК, регулирующие гены, участвующие в выработке энергии митохондриями, сохранили высокую степень упорядоченности. По мнению исследователей, это может быть одним из факторов, помогающих черепахе избегать некоторых возрастных нарушений, таких как снижение функций тканей и органов.

Джонатан родился примерно в 1832 году на Сейшельских островах, а в 1882 году его перевезли на остров Святой Елены в Атлантическом океане. Сейчас он живет на территории резиденции губернатора острова. Для исследования ученые использовали небольшой образец ткани с внутренней стороны его щеки: взять кровь у животного не разрешили из опасений за его здоровье.

Авторы считают, что результаты могут помочь лучше понять механизмы здорового старения и найти способы поддерживать работу митохондрий у людей. Однако исследование не доказывает, что аналогичный эффект можно воспроизвести у человека. Для подтверждения выводов потребуются дальнейшие исследования.

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