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Тарантино представит новую работу после семи лет перерыва

  • 12.10.2026, 21:48
Тарантино представит новую работу после семи лет перерыва
КВЕНТИН ТАРАНТИНО

Он дебютирует как театральный режиссер.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино дебютирует как театральный постановщик. Об этом сообщил журнал Variety.

По данным издания, он представит в Лондоне спектакль по пьесе собственного сочинения под названием «Кавалер-щеголь» (The Popinjay Cavalier). Действие в ней разворачивается в Европе 1830-х годов. Продюсеры описывают постановку как «бурную комедию об обмане и переодеваниях, вдохновленную грандиозными приключенческими эпосами».

Главную роль в спектакле исполнит британский актер, комик Саша Барон Коэн, известный по ролям в фильмах «Диктатор», «Борат» и «Борат 2», «Али Джи в парламенте» и пр.

Предварительные показы спектакля Тарантино стартуют 23 февраля. Официальная премьера состоится 18 марта в лондонском театре «Феникс». Показ продлится три месяца и завершится 13 июня. Если публика примет спектакль, то его могут показать в США и других странах. По некоторым данным, Тарантино допускает вариант, при котором позже переделает пьесу в свой десятый, финальный фильм.

Квентин Тарантино — известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Дебютной работой Тарантино в качестве кинорежиссера стали «Бешеные псы» (1992). Мировую известность он получил после выхода картины «Криминальное чтиво» (1994). Этот фильм принес Тарантино «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». Среди других популярных работ режиссера «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и пр. Тарантино не снимал полнометражных лент с момента выхода «Однажды в… Голливуде» в 2019 году.

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