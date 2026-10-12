Тарантино представит новую работу после семи лет перерыва 12.10.2026, 21:48

КВЕНТИН ТАРАНТИНО

Он дебютирует как театральный режиссер.

Американский кинорежиссер Квентин Тарантино дебютирует как театральный постановщик. Об этом сообщил журнал Variety.

По данным издания, он представит в Лондоне спектакль по пьесе собственного сочинения под названием «Кавалер-щеголь» (The Popinjay Cavalier). Действие в ней разворачивается в Европе 1830-х годов. Продюсеры описывают постановку как «бурную комедию об обмане и переодеваниях, вдохновленную грандиозными приключенческими эпосами».

Главную роль в спектакле исполнит британский актер, комик Саша Барон Коэн, известный по ролям в фильмах «Диктатор», «Борат» и «Борат 2», «Али Джи в парламенте» и пр.

Предварительные показы спектакля Тарантино стартуют 23 февраля. Официальная премьера состоится 18 марта в лондонском театре «Феникс». Показ продлится три месяца и завершится 13 июня. Если публика примет спектакль, то его могут показать в США и других странах. По некоторым данным, Тарантино допускает вариант, при котором позже переделает пьесу в свой десятый, финальный фильм.

Квентин Тарантино — известный американский кинорежиссер, сценарист, продюсер, актер и писатель. Дебютной работой Тарантино в качестве кинорежиссера стали «Бешеные псы» (1992). Мировую известность он получил после выхода картины «Криминальное чтиво» (1994). Этот фильм принес Тарантино «Золотую пальмовую ветвь» Каннского кинофестиваля, а также премии «Оскар», BAFTA и «Золотой глобус». Среди других популярных работ режиссера «Бесславные ублюдки», «Джанго освобожденный», «Омерзительная восьмерка» и пр. Тарантино не снимал полнометражных лент с момента выхода «Однажды в… Голливуде» в 2019 году.

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