Зеленский: Позиции Украины на фронте самые сильные за долгое время

Зеленский: Позиции Украины на фронте самые сильные за долгое время8
- 12.10.2026, 22:03
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ВСУ оттесняют российских оккупантов.
Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что украинские войска продолжают вести активную оборону и постепенно оттесняют оккупантов. В районе Доброполья ежедневно гибнет около двух сотен российских военных.
Об этом президент Украины сообщил в своем видеообращении.
Зеленский рассказал, что провел заседание Ставки, на котором заслушали важный доклад о ситуации на фронте. Украинские силы, по его словам, продолжают активную оборону и постепенно оттесняют противника.
«В последние месяцы выросли потери россиян. Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют около двух сотен человек убитыми. Много у них и тяжелораненых. Все попытки врага продвинуться вперед, проникнуть на нашу территорию мы останавливаем, делаем для этого все возможное», — отметил он.
Зеленский заявил, что позиции Украины на фронте остаются сильными, а в этом году — самыми сильными за долгое время.
По его словам, в некоторых местах фронта россияне превосходят нас по численности в шесть-восемь раз, но Украина все равно достигает необходимых результатов.
Отдельно Зеленский отметил воинов:
12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины;
1-й Президентской бригады «Буревий»;
95-й отдельной десантно-штурмовой бригады;
413-го полка «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ;
104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ;
пограничного отряда «Феникс» Государственной пограничной службы Украины.
Он поблагодарил все подразделения, которые в полной мере выполняют боевые задачи и максимально эффективно применяют оружие, а также всех, кто «сражается ради Украины, как ради самого себя».