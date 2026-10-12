Зеленский: Позиции Украины на фронте самые сильные за долгое время 8 12.10.2026, 22:03

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Иллюстрационное фото

ВСУ оттесняют российских оккупантов.

Президент Украины Владимир Зеленский после заседания Ставки заявил, что украинские войска продолжают вести активную оборону и постепенно оттесняют оккупантов. В районе Доброполья ежедневно гибнет около двух сотен российских военных.

Об этом президент Украины сообщил в своем видеообращении.

Зеленский рассказал, что провел заседание Ставки, на котором заслушали важный доклад о ситуации на фронте. Украинские силы, по его словам, продолжают активную оборону и постепенно оттесняют противника.

«В последние месяцы выросли потери россиян. Только в районах Доброполья ежедневно россияне теряют около двух сотен человек убитыми. Много у них и тяжелораненых. Все попытки врага продвинуться вперед, проникнуть на нашу территорию мы останавливаем, делаем для этого все возможное», — отметил он.

Зеленский заявил, что позиции Украины на фронте остаются сильными, а в этом году — самыми сильными за долгое время.

По его словам, в некоторых местах фронта россияне превосходят нас по численности в шесть-восемь раз, но Украина все равно достигает необходимых результатов.

Отдельно Зеленский отметил воинов:

12-й бригады специального назначения «Азов» Национальной гвардии Украины;

1-й Президентской бригады «Буревий»;

95-й отдельной десантно-штурмовой бригады;

413-го полка «Рейд» Сил беспилотных систем ВСУ;

104-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ;

пограничного отряда «Феникс» Государственной пограничной службы Украины.

Он поблагодарил все подразделения, которые в полной мере выполняют боевые задачи и максимально эффективно применяют оружие, а также всех, кто «сражается ради Украины, как ради самого себя».

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