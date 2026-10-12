В Беларуси планируют ввести обязательную сертификацию отелей 1 12.10.2026, 22:09

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Речь идет о системе звезд.

В Беларуси обсуждают проект указа, который предусматривает обязательную сертификацию гостиниц по системе звезд. Об этом сообщила начальница отдела сертификации услуг Белорусского государственного института стандартизации и сертификации Татьяна Смирнова в эфире телеканала «Первый информационный».

По словам чиновницы, проект указа уже прошел этапы согласования и теперь находится в правительстве. Окончательное решение еще не принято.

При разработке новой системы учитывают опыт России, где сертификация средств размещения является обязательной. Если отель не соответствует необходимым требованиям, орган по сертификации выявляет недостатки и объясняет, что нужно сделать для получения соответствующей категории.

Предусматривается поэтапное введение новых правил. К 1 января 2028 года сертификацию должны будут пройти крупные отели, в которых более 70 номеров. К 1 января 2029 года это требование планируют распространить на отели с менее чем 70 номерами.

Смирнова отметила, что процесс, как ожидается, пройдет без существенных трудностей, поскольку к введению обязательной сертификации готовились не первый год.

Сейчас в Беларуси работает около 600 отелей, но официальные сертификаты соответствия определенной категории получили только 90 из них. Пять отелей имеют пять звезд, десять — четыре звезды, 44 — три звезды, десять — две звезды. Еще 12 учреждений имеют категорию «без звезд». Кроме того, сертификацию прошли девять хостелов.

Информацию об официальной сертификации гостиниц можно найти на сайте «Качество.бел» в разделе «Сертифицированные гостиницы Беларуси». Там указаны категории отелей и сроки действия их сертификатов.

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