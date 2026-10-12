Разин лишился прав на песни «Ласкового мая» 3 12.10.2026, 20:31

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Андрей Разин

Фото: РИА Новости

Суд признал договор с Шатуновым незаключенным.

Суд в Москве признал незаключенным договор, по которому продюсер Андрей Разин претендовал на права на творчество Юрия Шатунова. Это новый поворот в многолетней борьбе за хиты «Ласкового мая» — «Белые розы», «Седую ночь» и другие песни, которые знает не одно поколение слушателей.

Щербинский районный суд Москвы 9 октября частично удовлетворил иск вдовы певца Светланы Шатуновой, которая защищает интересы их детей. Об этом сообщила пресс-служба московских судов.

Спор касался договора от 14 сентября 2013 года. Согласно этому документу, Шатунов якобы передал Разину исключительные права на свои произведения, изображения, а также ряд других прав, связанных с творчеством артиста.

Вдова певца оспорила соглашение. Суд удовлетворил ее требования частично, признав договор незаключенным. Таким образом, Разин потерял еще одно юридическое основание, на которое ссылался в борьбе за наследие Шатунова.

История тянется не одно десятилетие. Главные хиты «Ласкового мая» написал основатель группы Сергей Кузнецов, а прославил их голос Юрия Шатунова. Продюсер Андрей Разин, в свою очередь, утверждал, что права на песни принадлежат ему.

Разин ссылался на договор 1992 года, по которому Кузнецов якобы передал ему права на 27 композиций. Однако оригинал этого документа продюсер в суде не представил.

В 2019 году Кузнецов заключил договор с Шатуновым о передаче исключительных прав на 23 песни, включая «Белые розы», «Седую ночь» и «Розовый вечер».

В июне 2022 года Шатунов умер в возрасте 48 лет. Права на песни перешли по наследству его вдове и двум детям. Но судебные разбирательства с Разиным продолжились.

В 2024 году суд в Сочи признал права семьи Шатунова на 23 композиции. В апреле 2025-го кассационный суд подтвердил это решение, отклонив жалобу Разина.

А в мае 2026 года Краснодарский краевой суд отменил решение 2007 года, на основании которого Разин заявлял о своем авторстве песен «Ласкового мая».

Теперь суд рассмотрел еще один спорный документ — договор 2013 года между самим Шатуновым и Разиным.

Октябрьское решение не передает семье песни заново: права на 23 хита уже были признаны за наследниками певца. Оно касается отдельного соглашения, с помощью которого Разин претендовал на права, связанные с творчеством и образом артиста.

Таким образом, семья Шатунова добилась еще одного судебного решения в свою пользу в многолетнем споре с бывшим продюсером «Ласкового мая».

Бывший продюсер «Ласкового мая» уже несколько лет живет за пределами России. По данным российских СМИ, он уехал в США, а позднее получил гражданство Турции. В ноябре 2025 года Разина объявили в международный розыск по делу о мошенничестве в особо крупном размере, а затем заочно арестовали.

Следствие подозревает его в использовании поддельных договоров для получения выплат за песни группы. Сам продюсер обвинения отвергает и возвращаться в Россию, по сообщениям СМИ, не намерен.

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