Белорусский форвард «Катовице» Илья Шкурин забил уже восьмой гол в сезоне
- 12.10.2026, 23:09
Видеофакт.
Белорус Илья Шкурин открыл счет в перенесенном матче 3 тура Экстракласы с краковской «Вечистой».
27-летний игрок вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом на 15 минуте встречи.
Форвард «Катовице» забил восемь мячей в текущем чемпионате и делит первое место в списке самых результативных игроков турнира вместе с Жорди Санчесом, представляющим «Погонь» Щецин.
Отметим, еще в 2020-м году Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране действует режим Лукашенко.