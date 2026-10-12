Белорусский форвард «Катовице» Илья Шкурин забил уже восьмой гол в сезоне 12.10.2026, 23:09

ИЛЬЯ ШКУРИН

ФОТО: GKSKATOWICE.EU

Видеофакт.

Белорус Илья Шкурин открыл счет в перенесенном матче 3 тура Экстракласы с краковской «Вечистой».

27-летний игрок вышел в стартовом составе и отметился забитым мячом на 15 минуте встречи.

Форвард «Катовице» забил восемь мячей в текущем чемпионате и делит первое место в списке самых результативных игроков турнира вместе с Жорди Санчесом, представляющим «Погонь» Щецин.

Отметим, еще в 2020-м году Илья Шкурин отказался выступать за сборную Беларуси, пока в стране действует режим Лукашенко.

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