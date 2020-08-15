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Форвард Илья Шкурин отказался ехать в Национальную сборную, пока у власти Лукашенко

  • 15.08.2020, 8:12
  • 3,127
Форвард Илья Шкурин отказался ехать в Национальную сборную, пока у власти Лукашенко
Илья Шкурин

«Жыве Беларусь!», - заявил футболист.

Форвард ЦСКА Илья Шкурин отказался ехать в Национальную футбольную сборную, пока в Беларуси действует режим Лукашенко.

«О попадании в расширенный список сборной страны снова узнаю через социальные сети, поэтому свой ответ пишу также здесь, - сообщил Илья Шкурин в своем инстраграме. - Представлять интересы национальной команды я отказываюсь до тех пор, пока действует режим Лукашенко. Жыве Беларусь!»


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