Марк Фейгин: Свержение Лукашенко станет коллективным решением 13.10.2026, 7:38

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Марк Фейгин

Но гибридная война будет только усиливаться.

Станет ли Лукашенко частью плана Путина по гибридному нападению на Европу. Каким должен быть ответ Запада? Что может ждать Беларусь при ослаблении России?

Об этом на полях Форума свободной России, который прошел в Варшаве 11 октября, корреспондент сайта Charter97.org поговорил с известным российским оппозиционером и правозащитником Марком Фейгиным.

— Я скептически отношусь к возможности прямой агрессии России против Европы. Мне кажется, что речь скорее идет о гибридной войне. Я специально проехал по территории Балтии, был в Нарве, был в Сувалках. Хочу еще раз подчеркнуть: невозможно провести локальную операцию. Нельзя захватить Нарву, остановиться и обменять ее на прекращение поддержки Украины.

Тогда нужно идти до Таллинна. А захватив Таллинн, надо идти дальше, в Ригу, а из Риги — в Вильнюс. Я не вижу возможности проведения какой-то локальной операции, как это было возможно в первой половине XX века. С военной точки зрения — это абсолютно нерешаемо. Почему? Потому что война изменилась. Теперь воюют даже не люди, а дроны.

— Можно ли ожидать усиления гибридных атак, в том числе залетов дронов?

— Это будет усиливаться, будет нарастать, однозначно. Другое дело, что это будет продолжаться ровно до того момента, пока Европа не захочет ответить зеркально. Как только европейцы предпримут такие же действия в отношении РФ, сразу начнутся переговоры: «Зачем вы это делаете?» Это, в принципе, может происходить и с территории Беларуси.

Для прямой агрессии сейчас нет ресурсов. Поэтому я не очень верю, что это можно осуществить, исходя из того, что есть у Путина.

Если прекратится война с Украиной, тогда этих людей надо будет куда-то девать. Да, пожалуйста, они могут пойти дальше. А сейчас ты что-то снимаешь с фронта — и у тебя все прорывается.

Я недавно был на линии фронта, в Харьковской области, в Изюме. Был в подразделениях 3-го армейского корпуса. И эта тактика инфильтрации сейчас себя исчерпала. Поэтому стоит чуть-чуть ослабить какие-то участки на линии фронта — туда прорываются, и всё.

— На Форуме свободной России обсуждалось много сценариев возможного ослабления РФ. Какие шансы в этой ситуации появляются у Беларуси?

— Судьба Беларуси, которую Лукашенко сам связал с этой войной, зависит от ее исхода. Если Путин побеждает, то понятно, что у Лукашенко начинается развилка. Ему нужно будет убедить Путина, чтобы тот от него не избавился.

Если Путин проигрывает, нужно суметь договориться с Европой, чтобы те военные возможности, которые возникли у Беларуси за ее пределами, я имею в виду добровольческие формирования, не были направлены внутрь Беларуси при помощи Запада, Польши, Литвы и так далее. Речь о Полке Калиновского и всех остальных.

— Вы часто бываете в Украине. Что там говорят о Лукашенко? Может ли Киев пойти на «перезагрузку» отношений с режимом или его уже не простят?

— Думаю, что его, конечно, не простят. Другой вопрос, что Украина не будет ничего предпринимать для освобождения Беларуси, свержения Лукашенко, если это не будет коллективным решением. То есть Польша, Литва и другие страны должны сказать, что это можно делать.

Так же, как с Приднестровьем. Я был в Измаиле, смотрел в бинокль на территорию Приднестровья. Один день, чтобы его взять. Там ничего нет. Только старый огромный склад в Колбасной. Его охраняют пять тысяч человек, они сидят по домам. Это местные гражданские лица, которые пришли на службу, типа контрактной, в российские части. Воевать они не умеют.

То есть для Одесского округа — это просто сутки. Логистики с Россией нет. Просто нет решения кишиневского руководства об освобождении Приднестровья. Молдова не согласна, она считает, что погибнет много людей.

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