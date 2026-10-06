Европа готовит жесткий ответ на гибридные атаки со стороны РФ

Европа готовит жесткий ответ на гибридные атаки со стороны РФ8
- 6.10.2026, 12:59
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Стали известны первые детали нового пакета санкций против Москвы.
Евросоюз в рамках нового пакета санкций против РФ может ввести дополнительные ограничения в отношении российских дипломатов.
Об этом пишет Euronews со ссылкой на инсайдерскую информацию из европейских дипломатических кругов.
По данным Euronews, в Евросоюзе очень обеспокоены усилением гибридной войны России против европейских стран. Высказываются предположения, что к гибридным атакам могут быть причастны российские дипломаты.
В связи с этим в рамках нового пакета санкций против Москвы могут быть введены дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов по Старому континенту.
Кроме того, предлагается усилить проверки дипломатов РФ. Соответствующие возможности сейчас обсуждают в Брюсселе, но консультации находятся на ранней стадии.
В Европе считают, что Россия пыталась устроить провокацию с беспилотником в аэропорту Лейпцига (Германия), а также причастна к поджогу оборонного предприятия в Эстонии.
В сентябре из Венгрии выслали 10 российских дипломатов по обвинению в деятельности, несовместимой с Венской конвенцией от 1961 года.
В 2025 году в Евросоюзе в рамках 19-го пакета санкций в отношении России за ее войну против Украины ввели ограничения для российских дипломатов. Теперь они должны сообщать о своих будущих поездках в другие европейские страны.