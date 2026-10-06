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Европа готовит жесткий ответ на гибридные атаки со стороны РФ

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  • 6.10.2026, 12:59
  • 2,748
Европа готовит жесткий ответ на гибридные атаки со стороны РФ

Стали известны первые детали нового пакета санкций против Москвы.

Евросоюз в рамках нового пакета санкций против РФ может ввести дополнительные ограничения в отношении российских дипломатов.

Об этом пишет Euronews со ссылкой на инсайдерскую информацию из европейских дипломатических кругов.

По данным Euronews, в Евросоюзе очень обеспокоены усилением гибридной войны России против европейских стран. Высказываются предположения, что к гибридным атакам могут быть причастны российские дипломаты.

В связи с этим в рамках нового пакета санкций против Москвы могут быть введены дополнительные ограничения на передвижение российских дипломатов по Старому континенту.

Кроме того, предлагается усилить проверки дипломатов РФ. Соответствующие возможности сейчас обсуждают в Брюсселе, но консультации находятся на ранней стадии.

В Европе считают, что Россия пыталась устроить провокацию с беспилотником в аэропорту Лейпцига (Германия), а также причастна к поджогу оборонного предприятия в Эстонии.

В сентябре из Венгрии выслали 10 российских дипломатов по обвинению в деятельности, несовместимой с Венской конвенцией от 1961 года.

В 2025 году в Евросоюзе в рамках 19-го пакета санкций в отношении России за ее войну против Украины ввели ограничения для российских дипломатов. Теперь они должны сообщать о своих будущих поездках в другие европейские страны.

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