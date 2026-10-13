Россия атаковала Львовщину, Днепр и Харьков 1 13.10.2026, 7:56

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Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Дроны летели в жилые дома.

Cбитый российский беспилотник вызвал пожар в двух жилых домах в селе Мурованое Львовского района 13 октября. Повреждены еще три автомобиля. Данных о погибших или раненых пока нет, на месте работают все службы, сообщил глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

«По предварительной информации, во время воздушной тревоги сбитый вражеский беспилотник упал на жилой дом в селе Мурованое Львовского района. Горят два дома», - написал он. Окончательный масштаб разрушений еще выясняют.

На этот раз Россия применила против запада Украины реактивные беспилотники. По данным Воздушных сил ВСУ, такие дроны фиксировали над регионом после 06:00 по Минску. Один из них летел в сторону Перемышлян, Винников и Скнилова.

Во Львове до появления информации о разрушениях были слышны взрывы. Мэр Андрей Садовый призвал жителей пройти в укрытия: «Внимание! Вражеский беспилотник летит в направлении Львова. Перейдите в безопасное место! Работает ПВО!» Позже он сообщил о попадании дрона в жилой дом в Мурованом, громада которого непосредственно граничит со Львовом.

Тем же утром российские войска атаковали Днепр. В Днепропетровской ОГА сообщили, что в одном из районов города взрывная волна выбила стекла в нескольких многоэтажках. Позже Ганжа уточнил, что 64-летний мужчина получил ранения, медики оказали ему необходимую помощь, от госпитализации он отказался. Из-за утренних ударов повреждены объект транспортной инфраструктуры, многоэтажные дома и автомобили.

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

По словам главы ОВА, более 10 раз враг атаковал четыре района области беспилотниками и авиабомбой. На Никопольщине оккупанты ударили по райцентру. В Межирицкой общине Павлоградского района загорелся грузовик. В Синельниковском районе удар пришелся по Васильковской общине, поврежден частный дом.

Накануне вечером, 12 октября, российские войска нанесли ракетные удары по Холодногорскому и Шевченковскому районам Харькова. Под ударом оказались жилые кварталы и объекты гражданской инфраструктуры. Одна из ракет попала в четырехэтажный жилой дом, в результате чего полностью разрушен подъезд.

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