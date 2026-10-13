Песков вступился за «новую любовницу Путина» 13.10.2026, 5:32

Кремль прокомментировал отстранение Камилы Валиевой от международных турниров.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков максимально пафосно оценил отстранение фигуристки Камилы Валиевой от международных турниров. Спортсменка, которая отбыла четырехлетнюю дисквалификацию за употребление допинга, была лишена так называемого нейтрального статуса, пишет OBOZ.UA.

В комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА «Новости» Песков пожаловался на трудности, с которыми столкнулась Валиева. Один из главных приспешников диктаторского режима Владимира Путина не упустил нелепой возможности восхититься допингисткой.

«Она очень сильная девушка, очень сильная спортсменка. Она прошла через большие трудности, прошла с честью, с достоинством. И я уверен, что она и это тоже преодолеет», – сказал Песков.

Напомним, что в январе 2024 года Спортивный арбитражный спорт (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года по делу о положительной допинг-пробе, взятой накануне Олимпиады-2022. Срок наказания завершился 25 декабря 2025 года, после чего фигуристка получила нейтральный статус.

Однако уже 5 сентября ISU отозвал соответствующий допуск спортсменки к соревнованиям, что привело к ее полному отстранению от турниров. Россиянка намеревалась оспорить это решение, но в итоге отказалась идти в CAS.

В феврале 2024-го Валиева появилась на церемонии открытия турнира «Игры Будущего» в Казани и сидела на трибуне рядом с диктатором, что ранее вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище «новая любовница Путина».

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