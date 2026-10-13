закрыть
13 октября 2026, вторник, 8:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Муж белоруски Дарьи Домрачевой Бьорндален оказался один на один с медведем

1
  • 13.10.2026, 8:29
Муж белоруски Дарьи Домрачевой Бьорндален оказался один на один с медведем
Уле Эйнар Бьорндален

Зверь шел на норвежского биатлониста.

Четырехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Тихонов рассказал, как охотился вместе с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии, мужем Дарьи Домрачевой Уле-Эйнаром Бьорндаленом на Камчатке, пишет РИА Новости.

«Когда Бьорндален был на Камчатке, мы ему устроили!» - вспомнил Тихонов.

Он поделился такой историей: «Я стою ниже, смотрю, а медведь прет на него. Уле стреляет, стреляет, а медведь идет и идет. Остается метров двадцать, я делаю выстрел, попадаю в лопатку и зверь рухнул», - рассказал о своей меткости Тихонов.

Очевидно, речь идет о событиях 2011 года. Той весной сильнейшие биатлонисты мира собрались на Камчатке для участие в турнире памяти Виталия Фатьянова, который проходил с 14 по 16 апреля.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко
Мы выигрываем информационную войну у Кремля и Лукашенко Наталья Радина
Уничтожить Минотавра
Уничтожить Минотавра Виталий Портников
Отвалите от людей
Отвалите от людей Ирина Халип
Заложники фальшивых мифов
Заложники фальшивых мифов Николай Статкевич