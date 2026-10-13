Муж белоруски Дарьи Домрачевой Бьорндален оказался один на один с медведем

Муж белоруски Дарьи Домрачевой Бьорндален оказался один на один с медведем1
- 13.10.2026, 8:29
Зверь шел на норвежского биатлониста.
Четырехкратный олимпийский чемпион россиянин Александр Тихонов рассказал, как охотился вместе с восьмикратным олимпийским чемпионом из Норвегии, мужем Дарьи Домрачевой Уле-Эйнаром Бьорндаленом на Камчатке, пишет РИА Новости.
«Когда Бьорндален был на Камчатке, мы ему устроили!» - вспомнил Тихонов.
Он поделился такой историей: «Я стою ниже, смотрю, а медведь прет на него. Уле стреляет, стреляет, а медведь идет и идет. Остается метров двадцать, я делаю выстрел, попадаю в лопатку и зверь рухнул», - рассказал о своей меткости Тихонов.
Очевидно, речь идет о событиях 2011 года. Той весной сильнейшие биатлонисты мира собрались на Камчатке для участие в турнире памяти Виталия Фатьянова, который проходил с 14 по 16 апреля.